Водный кризис: можно ли спасти болота нацпарка Доньяна?

Отсутствие осадков и незаконная откачка воды ставит под угрозу существование национального парка Доньяна в Андалусии, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Осенние дожди озеленяют окраины Национального парка Доньяна в Эль-Росио в Андалусии. Но вода, заливающая болото, - всего лишь мираж...

Фелипе Фуэнтельсас, WWF Доньяна:

— Лишь на двух процентах болота есть вода. Остальная часть, 98 %, абсолютно сухая, отчасти из-за отсутствия осадков... А водоносный слой был выработан так, что больше не поступает в ручьи.

Последние данные показывают, что только половина птиц, которые обычно останавливаются на этих болотах во время зимней миграции, прилетели сюда в этом году.

"Мы забираем гораздо больше воды, чем есть на самом деле", — заключает эколог.

Сокращение количества осадков и чрезмерная эксплуатация водоносного слоя для выращивания ягод, во многих случаях при использовании незаконных скважин, поставили национальный парк на грань разрушения.

И ЮНЕСКО задумалась о том, чтобы отозвать признание Доньяны объектом Всемирного наследия.

Теперь испанские власти представили план спасения водно-болотного угодий стоимостью 1,4 миллиарда евро.

Новый план по спасению национального парка предусматривает замену некоторых из расположенных там теплиц дождевыми культурами или возвращение земли к ее первоначальному состоянию.

Фермеры в окрестностях Доньяны получат до 100 000 евро на гектар за отказ от посевов, но они сомневаются в реальных масштабах этой меры и уверяют, что только сокращение объема откачки из водоносного слоя позволит воде снова поступать в Доньяну.

Педро Баньес, секретарь Окружного ирригационного сообщества:

— Существует одобренная переброска воды из соседнего бассейна рек Тинто, Одиель и Пьедра на 20 гектаров. Если этот план полностью реализовать, это позволило бы сократить добычу из водоносного слоя вдвое.

Изменение климата может стать последним гвоздем в крышку гроба для национального парка.

"Единственный способ адаптации - ликвидировать незаконное использование воды и__восстановить ту динамику рек и ручьев, которые раньше питали Доньяну" — утверждает Фелипе Фуэнтельсас.

Будущее Доньяны также решается в эти дни на саммите по изменению климата в Дубае. Только сокращение выбросов парниковых газов может вернуть этим водно-болотным угодьям былое великолепие.