COP28: кто и как распространяет дезинформацию о климате?

От нападок российских СМИ на участников экопротестов, до "рекламы нефти" в соцсетях: набирает обороты кампания по дезинформации о проблеме изменения климата (эксперты).

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Казалось бы, сомнения в научном обосновании изменения климата и необходимости принятия срочных мер уже в прошлом, но нет.

В нынешнем году теория отрицания проблемы глобального потепления вновь получила распространение, а вместе с ней - набирает обороты кампания по дезинформации в Интернете, говорится в новом докладе организации Climate Action Against Disinformation (CAAD).

"В преддверии COP28 мир переживает экологический кризис, усугубляемый кризисом информационным", - говорит Дженни Кинг, руководитель отдела исследований проблем климата и политики CAAD.

"2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, но осознанию необходимости принятия срочных мер мешают вирусные кампании тех, кто отвергает научный консенсус. Такой контент не только ослабляет общественную поддержку, но всё больше подрывает доверие к институтам и приводит к ожесточённому сопротивлению".

Дезинформация о климате: суть и методы

Если вы бываете на сайте X (бывшем Twitter) или заглядываете в Facebook и Instagram, то наверняка заметили пестрящую там рекламу сомнительного содержания, значит - имеете некоторое представление о том, против чего выступает CAAD.

Дезинформация определяется как ложная или вырванная из контекста информация, которая намеренно преподносится как факт с целью введения в заблуждение и обмана.

Но кто именно стоит за этим информационным кризисом? Вот что выявило расследование CAAD.

"Профессионалы, лоббирующие интересы предприятий, связанных с ископаемым топливом, теперь пересекаются со спонсируемыми государством пиарщиками, сетевыми мошенниками и рекламщиками-дезинформаторами", - поясняет Кинг.

#ClimateScam в тренде на сайте X

Частота использования хэштега #ClimateScam (в переводе с англ. "климатическая афёра", "мошенничество") неожиданно резко возросла в Twitter в июле 2022 года. К ноябрю он постоянно появлялся в верхних строчках результатов, особенно во время COP27. Функция автозаполнения в строке поиска X по-прежнему указывает пользователям на него, даже при неполном поиске, начинающемся с #cl.

Вирусность "климатического мошенничества" поначалу озадачила экспертов, поскольку этот термин оказался в тренде, несмотря на данные, показывающие большую активность и вовлечённость в дискуссии по другим хэштегам, таким как #ClimateCrisis и #ClimateEmergency.

Но в отличие от ситуации 2022 года, как отмечает CAAD, сегодня четко прослеживается связь подобных постов на онлайн-платформах и видим их организационный характер.

Своей популярностью #climatescam обязан небольшой группе аккаунтов. Их аудитория выросла после того, как Илон Маск сделал X частной компанией, отмечает CAAD. Например, число подписчиков у одного аккаунта выросло с 322 после первого поста #climatescam в марте до более чем 256 000.

Хэштег сопровождает посты и комментарии, авторы которых отвергают тезис о связи изменения климата с экстремальными погодными явлениями.

Сайты, публикующие дезинформацию, получают прибыль за счёт рекламы

15 сайтов, публикующих дезинформацию о климате, включая, по данным CAAD, The Daily Telegraph, Breitbart и Sky News Australia, получают прибыль от этого контента.

Вот пример: британская газета The Daily Telegraph за последний год опубликовала 171 авторскую статью на тему экологии. По данным активистов DeSmog, 85% из них критиковали и/или подрывали научные теории о климате, "зелёную" политику и экологические организации.

Рекламные биржи (компании, занимающиеся рекламными технологиями) - это площадки, на которых покупается и продаётся реклама в Интернете. Многие из компаний, управляющих этими новыми сайтами, такие как Google и Amazon, проводят политику, направленную на то, чтобы не допустить издателей к своим продуктам, если размещаемый ими контент противоречит научным данным об изменении климата.

Однако CAAD обнаружила, что более 150 рекламных платформ позволяют монетизировать климатическую дезинформацию.

Это означает, что многие бренды, выступающие за декарбонизацию, появляются рядом с такими статьями, скорее всего, без их ведома и вопреки их заявленным корпоративным ценностям.

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Крупные нефтепроизводители тратят миллионы на рекламу в Facebook

С января по октябрь 2023 года 13 компаний, деятельность которых непосредственно связана с ископаемым топливом, потратили на рекламу до 5,21 миллиона долларов (4,75 миллиона евро). Эти данные приводит Meta. На эти деньги было опубликовано 2 562 объявлений в Facebook.

Но поскольку CAAD может просматривать только объявления, помеченные как относящиеся к "социальным вопросам, выборам или политике", сотрудники организации утверждают, что расходы компаний могут быть гораздо выше.

На долю корпораций, производящих ископаемое топливо (Shell, ExxonMobil, BP и TotalEnergies) пришлось 98% выявленных рекламных расходов.

Выходит, что нефтегазовые гиганты, которые активно освещают свои инвестиционные проекты, связанные с возобновляемыми источниками, параллельно продвигают антиклиматическую повестку.

Рекламный контент регулярно подчеркивает устойчивость или другие "социально прогрессивные" преимущества углеродной промышленности. А между тем, в 2022 году, согласно отчёту Международного энергетического агентства, на долю компаний, работающих на ископаемом топливе, приходился лишь 1% глобальных инвестиций в чистую энергетику.

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Российские СМИ используют тему климата в антизападной пропаганде

По данным CAAD, в сети множатся российские аккаунты, проводящие кампанию по дезинформации "при поддержке государства". Публикации не носят последовательный характер, в них нет рассуждений о научном обосновании глобального потепления, климатических мерах или зелёной энергетике. Авторы скорее используют тему климата в качестве одного из аргументов антизападной кампании.

В каком ключе российские государственные СМИ и диппредставительства высказываются на своих страницах в соцсетях об энергетике и экологии - во многом зависит от заинтересованного лица. Например, пишет CAAD, инвестиции в ископаемое топливо в Африке осуждались как попытка "украсть" ресурсы континента, когда речь шла о западных странах, но приветствовались как поддержка экономического развития, когда речь шла о России.

CAAD обнаружила, что российские аккаунты массово публикуют посты, в которых подчёркивается деструктивный характер действий протестующих на акциях в защиту климата в европейских странах. Причём, тексты, порой, с оскорбительными эпитетами, написаны на немецком, английском, французском и испанском языках.

Аналитики также заметили рост словесных нападок на экоактивистов, особенно на Грету Тунберг. Например, в англоязычном сообщении российского государственного СМИ RT на Facebook Грету назвали "климатическим Голлумом".

Кинг заключает: "Мы должны признать дезинформацию как угрозу и препятствие для сплочённости, действий и построения пригодного для жизни будущего для всех".