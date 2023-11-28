68 процентов жителей одной из европейских стран считают, что изменение климата вынудит их переехать

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Согласно новому исследованию, семь из десяти человек ожидают, что изменение климата окажет "серьезное влияние" на их регион в течение следующих 10 лет.

Международная компания Ipsos, специализирующаяся на исследованиях рынка, опубликовала анализ того, как люди относятся к изменению климата в настоящее время и какие действия предпринимают правительства для решения этой проблемы.

Опрос проводился в преддверии конференции по изменению климата COP28, на которой в конце этой недели в Дубае соберутся 167 мировых лидеров.

Вот что говорят жители Европы о последствиях изменения климата, которые они уже ощущают, и о том, каким они видят будущее своих стран.

Какие европейские страны уже ощущают последствия изменения климата?

В ходе исследования Ipsos было опрошено более 24 000 взрослых жителей 31 страны, они рассказали о своих взглядах на изменение климата. Из европейских стран опросом были охвачены Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция и Турция.

Исследование показало, что почти шесть из десяти человек во всем мире отмечают серьезные последствия изменения климата в регионе, где они живут, хотя ситуация значительно отличается от страны к стране.

В Европе на первом месте оказалась Турция, где 79 процентов респондентов заявили, что изменение климата уже вызвало серьезные последствия. Две трети жителей Италии и Испании также заявили, что последствия серьезны.

Только в двух странах - Великобритании и Швеции - о серьезных последствиях заявили менее двух пятых жителей (34 и 24 процента соответственно).

Какое влияние окажет изменение климата в ближайшее десятилетие?

Число людей, ожидающих, что изменение климата окажет серьезное влияние на их регион в ближайшие 10 лет, составляет в среднем 71 %.

Кроме того, около двух пятых ожидают, что в ближайшие 25 лет они будут вынуждены покинуть свой дом, причем наибольшую обеспокоенность ситуация вызывает у жителей Турции (68 %) и Бразилии (61 %).

"В то время как мировые лидеры собираются на COP28, это последнее исследование Ipsos показывает суровую реальность - большинство людей не только наблюдают серьезные последствия изменения климата, но и готовятся к их усилению", - говорит Лорен Демар, директор Ipsos по устойчивому развитию и руководитель отдела ESG.

Европейцы в Великобритании, Польше, Швеции, Германии и Нидерландах пока спят относительно спокойно - там пока примерно лишь каждый четвертый ожидает, что ему придется переехать.

Европейские правительства не предоставляют достаточно информации об изменении климата

Что касается информирования населения правительствами об изменении климата, то здесь европейские страны занимают низкие позиции.

На вопрос о том, насколько хорошо власти информируют людей о потенциальных последствиях изменения климата, 29 % венгров ответили "совсем нет", а 45 % - "не очень".

В Испании, Польше, Турции и Италии более 70 процентов людей считают, что их правительство не делает достаточно для информирования населения об изменении климата.

Достаточно ли европейские страны делают для борьбы с изменением климата?

Только 36 процентов граждан во всем мире считают, что их правительство прилагает все усилия для борьбы с изменением климата.

В Европе самой неудовлетворенной в этом плане страной является Бельгия, где только 22 процента людей считают действия правительства адекватными, за ней следуют Турция, Франция и Польша с 23 процентами.

Самый высокий рейтинг у Нидерландов, где 44 процента людей считают, что правительство прилагает все усилия для борьбы с изменением климата.