Среди экономически развитых стран Великобритания оказалась в самом низу рейтинга, чуть выше Колумбии и Турции. А возглавила его Словения.

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Согласно новым данным, опубликованным ЮНИСЕФ, в период с 2014 по 2021 год в ряде стран мира с развитой экономикой наблюдался резкий рост детской бедности.

Исследование, о котором говорится в**докладе "Детская бедность в богатых странах",** показало шокирующие результаты: некоторые из самых развитых государств мира, такие как Великобритания, Испания и Люксембург, оказались в самом низу рейтинга.

С другой стороны, страны, где уровень благосостояния населения на порядок ниже, например, Польша и Словения, добились хороших результатов в борьбе с детской бедностью. За ними следуют Латвия и Южная Корея.

Последствия бедности для детей носят стойкий и разрушительный характер. Виктор Нилунд Директор ЮНИСЕФ "Инноченти"

В исследовании обрисована картина бедности среди несовершеннолетних в странах ОЭСР и ЕС, а также проанализирована политика правительств по финансовой поддержке семей с детьми.

Авторы указывают, что несмотря на общее снижение уровня бедности почти на 8 % в 40 странах в период с 2014 по 2021 год, к концу 2021-го более 69 миллионов детей по-прежнему жили в семьях с общим доходом менее 60 % от среднего общенационального уровня.

"Последствия бедности для детей носят стойкий и разрушительный характер", - сказал директор ЮНИСЕФ "Инноченти"Виктор Нилунд.

"Для большинства из них это означает, что они могут вырасти без достаточного объёма полноценного питания, одежды, школьных принадлежностей или вне теплого дома. Это препятствует осуществлению прав и может привести к ухудшению физического и психического здоровья".

Последствия могут сохраняться всю жизнь. У детей, живущих в нужде, меньше шансов закончить школу, а во взрослом возрасте они получают более низкую зарплату. В некоторых странах человек, родившийся в неблагополучном районе, скорее всего, проживет на восемь-девять лет меньше, чем тот, что родился и вырос в благополучном районе, говорится в докладе.

В докладе также проанализированы риски для различных категорий населения. В 38 странах, по которым имеются данные, вероятность того, что дети, воспитывающиеся матерями- или отцами-одиночками, будут жить за чертой бедности, в три раза выше, чем у других детей. Подрастающее поколение с ограниченными возможностями и дети представителей этнических/расовых меньшинств также подвержены высокому риску.

Ребёнок готовится ко сну в классе 10 января 2018 года в Во-ан-Велен, недалеко от Лиона JEFF PACHOUD/AFP or licensors

Богатство не определяет условия жизни ребенка

Согласно результатам исследования, с 2012 по 2019 год в этой группе стран наблюдался стабильный экономический рост, что дало возможность оправиться от последствий рецессии 2008-10 годов.

Однако, несмотря на то, что в ряде государств за это время уровень детской бедности снизился, в некоторых из самых богатых экономик наблюдался его резкий рост. В отчёте также показано, что страны с одинаковым уровнем национального дохода, такие как Словения и Испания, имеют существенные различия в уровне детской бедности - 10 % и 28 % соответственно.

Следует поучиться у стран, добившихся успеха в борьбе с детской нищетой Виктор Нилунд директор ЮНИСЕФ "Инноченти"

Условия жизни детей могут быть улучшены независимо от уровня благосостояния страны, отмечается в докладе.

Например, Польша, Словения, Латвия и Литва - не самые богатые страны ОЭСР и ЕС - добились значительного снижения уровня детской бедности: в Польше он упал на 38 %, а в других странах - на 31 %.

В то же время в пяти странах с высоким уровнем дохода - Великобритании (+20%), Франции, Исландии, Норвегии и Швейцарии (около +10%) - с 2014 года наблюдался наибольший рост числа детей, живущих в семьях, которые испытывают большие финансовые трудности.

Бездомные устраиваются на ночлег под мостом в Лионе. JEFF PACHOUD/AFP or licensors

Как решить проблему

Чтобы искоренить детскую бедность, ЮНИСЕФ призывает правительства и заинтересованные стороны в срочном порядке

Расширить программу социальной защиты детей, увеличить детские и иные пособия, дополняющие доходы семей.

Обеспечить всем детям доступ к качественным базовым услугам, таким как уход за детьми и бесплатное образование, которые необходимы для их благополучия.

Создавать возможности для трудоустройства с адекватной оплатой труда и политикой, ориентированной на семью, (предусматривающей, например, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком), чтобы помочь родителям и опекунам сбалансировать работу и обязанности по уходу.

Обеспечить принятие мер, адаптированных к специфическим потребностям семей меньшинств, семей с одним родителем, по облегчению доступа к социальной защите, основным услугам и достойной работе, а также по сокращению неравенства.

В докладе говорится, что тем, кто отстаёт, следует поучиться у разных стран, которые добились успеха в разрешении этой проблемы.

"От того, как мы используем этот опыт, будет зависеть, насколько эффективно мы сможем обеспечить благополучие детей сегодня и в будущем", - заключает Нилунд.