Голод в Колумбии: дети племени вайю умирают от недоедания

Это департамент Гуахира на северо-западе Колумбии. Семья из индейского народа вайю хоронит девятимесячного ребенка, умершего от недоедания. Перед церемонией его родственники заблокировали железнодорожные пути в надежде привлечь внимание политиков к проблеме голода в регионе.

"Я сильная. Да, сильная. Думаю, люди правы, когда говорят, что нужно двигаться дальше. Ради других моих детей", — говорит его мать Соня.

С 2017-го года из-за недоедания в Гуахире умерли по меньшей мере 374 ребенка. Две трети жителей региона находятся за чертой бедности, только у каждого пятого есть доступ к питьевой воде. Тысячам людей приходится проходить несколько километров, чтобы набрать мутную жидкость из дождевого резервуара. В этой деревне построили колодец, но гарантий того, что вода в нем чистая, нет.

От недоедания здесь страдают десятки детей. У многих родителей нет работы, а значит и возможности купить еду. Мария переехала сюда из Венесуэлы. Она нашла пристанище в фавеле со своей дочерью, которая выживает лишь благодаря витаминам.

"Я даю ей то, что могу дать. Я не кормлю ее так, как нужно кормить ребенка. Ей нужно детское питание. Когда у меня есть продукты, я готовлю для нее. Но это случается не каждый день", — рассказывает она.

Пытаясь обмануть чувство голода, в этом доме обедают поздно, чтобы не пришлось ужинать.

Конституционный суд Колумбии выпустил более 200 приказов для учреждений страны, цель которых — гарантировать народу вайю доступ к воде, еде и здравоохранению. Решение было принято после того, как в 2010-х годах от недоедания умерли более 4 тысяч детей. Местные жители и представители НКО утверждают, что власти не подчинились этим приказам. В Гуахире младенческая смертность от недоедания продолжает быть в семь раз выше, чем в среднем по стране.