Болонский архив данных о климате: прогнозы на будущее и переосмысление настоящего

В очередном выпуске программы Climate now мы отправляемся в Болонью, чтобы понять, как наши предки описывали мир и почему боялись "потревожить Землю".

Самый жаркий октябрь в истории

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Начнем же мы с последних данных Службы мониторинга климата земли "Коперник". В глобальном масштабе октябрь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений: его температура на 0,8 градуса Цельсия превысила средние показатели 1991-2020 годов. Пока рекорд самого теплого года принадлежит 2016-ому, но собранные к настоящему времени данные обещают, что 2023-й обойдет чемпиона.

Новый температурный рекорд. Euronews

Второй месяц осени в Европе характеризовался экстремальными погодными условиями: шторм "Бабет" обрушился на Великобританию, Германию, Данию и Францию, привел к наводнениям и жертвам.

По мнению климатологов, по мере потепления следует ожидать более интенсивных осадков во время подобных явлений. "Теплый воздух способен удерживать больше влаги. На каждый градус потепления приходится 7-процентное увеличение количества воды в воздухе, - поясняет Рози Оакс, климатолог из британской Met Office. - Больше воды в воздухе приведет к усилению ливней".

Архив знаний о Земле

В Болонье бережно хранятся данные о нашей планете, собранные со времен эпохи возрождения лучшими умами Старого света. Моника Аццолини, профессор Болонского университета, провела нас по музею в Палаццо Поджи. "Это - одна из многих европейских коллекций XVI века. Тогда люди пытались собрать воедино как можно больше информации о мире - так, как они его понимали, - поясняет Аццолини. - Сегодня мы больше полагаемся на числовые данные, но идея абсолютно та же. Она в том, чтобы понять мир, собрав как можно больше информации".

Архив в Болонье. Euronews

Исследования Земли и прогнозирование продолжает болонский центр Tecnopolo, где расположен архив климатических данных по Европе. В нем - последовательно обработанная информация начиная с 1940 года до наших дней.

Температурные аномалии за 80 лет. Euronews

Она важна для управления последствиями изменения климата в агросекторе, городах, здравоохранении, производстве чистой энергии... "Есть множество отраслей как в обществе, так и в экономике, где эти данные могут пригодиться. Например, в том же производстве энергии, - отмечает Сюзанна Корти, директор по исследованиям Национального исследовательского совета. - Эта информация полезна при планировании строительства крупных ветряных электростанций, развития других источников возобновляемой энергии, например солнечной".

Ученые используют данные и для моделирования будущего климата. Корти представила в качестве примера два примера сценария - с высоким и низким уровнем выбросов. Обе модели предсказывают, насколько жаркой станет наша планета, если мы не уменьшим загрязнения парниковыми газами.

Какой главный урок можно извлечь из архива знаний, накопленного нашими далекими предками эпохи Возрождения? "Наши предки верили: Земля - это живое существо, - говорит Моника Аццолини. - Они верили, что и сами являются частью этого организма и что нарушение гармонии может привести к проблемам".