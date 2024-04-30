Международный суд ООН отклонил требование Никарагуа к ФРГ прекратить военную поддержку Израиля

By Euronews

Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа к Германии, в котором содержались обвинения в нарушении Конвенции ООН о геноциде. Суд в Гааге 15 голосами против одного постановил, что Германия не обязана прекращать помощь Израилю, в том числе через экспорт оружия.

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Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа к Германии, в котором содержались обвинения в нарушении Конвенции ООН о геноциде. Причина - поставки немецкого оружия в Израиль.

Суд в Гааге 15 голосами против одного постановил, что Германия не обязана прекращать помощь Израилю, в том числе через экспорт оружия. В то же время просьба Германии о прекращении судебного разбирательства была также отклонена.

"На основании фактической информации и юридических аргументов, представленных сторонами, суд пришел к выводу, что в настоящее время обстоятельства не позволяют требовать осуществление его полномочий применить временные меры", - заявил председатель суда Наваф Салам.

При этом рассмотрение дела в суде продолжится.

Салам заявил, что суд "по-прежнему глубоко обеспокоен катастрофическими условиями жизни палестинцев в секторе Газа, особенно ввиду длительного и повсеместного лишения еды и других предметов первой необходимости, которым они подвергаются".

На слушаниях по делу Германия утверждала, что она почти не экспортировала оружие в Израиль с начала войны еврейского государства против ХАМАС.

Израиль, который не является стороной в деле между Никарагуа и Германией, категорически отрицает, что его нападение на сектор Газа равносильно акту геноцида, и настаивает на том, что он действует в целях самообороны.

Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа после нападения на него террористов этой организации 7 октября 2023 года, в результате чего погибли около 1200 израильтян, около 250 были взяты в заложники.