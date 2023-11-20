ООН предупреждает об ускорении глобального потепления

В этом столетии мир может ожидать повышения температуры на 2,5-2,9 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. Об этом предупреждают эксперты ООН.

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В новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованном за неделю до начала климатического саммита COP28 в Дубае, говорится о необходимости принятия срочных мер, чтобы катастрофический прогноз не стал реальностью.

Чтобы не допустить роста температур более чем на 2 градуса, необходимо сократить выбросы парниковых газов в мире на 28%, а для того чтобы сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5°С–на 42%. Для этого в текущем десятилетии необходимо значительно активизировать усилия по смягчению последствий изменения климата.

"Если ничего не изменится, то в 2030 году объём выбросов будет на 22 гигатонны превышать те значения, которые позволяют сдерживать рост температур в пределах 1,5 градуса", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

2023 год стал рекордным

По данным ЮНЕП, глобальные выбросы парниковых газов достигают рекордных значений после того, как в прошлом году они увеличились на 1,2%. Рекордные выбросы приводят к рекордным температурам.

Сентябрь стал самым жарким месяцем в истории (с начала метеонаблюдений): средняя глобальная температура на 1,8°С превысила показатели доиндустриальной эпохи.

По данным Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, средняя глобальная температура в пятницу, 17 ноября, оказалась более чем на 2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период.

Однако такие средние температуры должны сохраняться в течение длительного периода времени, чтобы полностью свести на нет усилия, предпринимаемые в рамках Парижского соглашения.

"В этом году мы стали свидетелями чудовищного количества экстремальных ситуаций в плане жары, лесных пожаров и установления новых глобальных температурных рекордов", – сказала в интервью Euronews Green Анне Ольхофф, главный научный редактор доклада.

Жители прибрежного посёлка в штате Амазонас (Бразилия) получили питьевую воду от властей во время засухи и эпизода экстремальной жары. AP Photo /Edmar Barros

Изменило ли Парижское соглашение ситуацию с выбросами?

С момента заключения Парижского соглашения в 2015 году наблюдается прогресс. В соответствии с действующей на тот момент политикой ЮНЕП прогнозировала увеличение выбросов на 16% к 2030 году. Сейчас прогнозируемый рост составляет 3%. "Я считаю, что прогресс налицо, я не говорю, что ничего не произошло", – отмечает Ольхофф.

За последние несколько лет были упущены большие возможности для сокращения выбросов, считает эксперт. В то время как война в Украине и вызванный ею энергетический кризис подтолкнули некоторые страны к "зелёным" решениям, другие использовали его для открытия новых нефтяных и газовых месторождений или продления срока эксплуатации угольных шахт.

По мнению Ольхофф, одним из самых серьёзных препятствий на пути достижения климатических целей является "отсутствие глобального лидерства".

Отсутствие глобального лидерства

Если усилия по снижению выбросов, предпринимаемые в рамках нынешней политики, будут продолжены, то глобальное потепление будет ограничено лишь 3°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Ни одна из 20 крупнейших экономик мира не сокращает выбросы в атмосферу такими темпами, которые соответствуют их целям "чистого нуля". Даже при самом оптимистичном сценарии, по мнению ЮНЕП, вероятность сдерживания потепления на уровне 1,5°С составляет всего 14%.

По мнению Ольхофф, вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на более жёстких целях на 2035 год, необходимо принять более амбициозные меры по снижению выбросов до конца десятилетия. Если мы не сделаем этого, то мы можем попрощаться с целью в 1,5°С, полагает эксперт.

Пока мы не наблюдаем пика выбросов, нынешняя климатическая политика как будто вывела нас на своеобразное "плато". Но у большинства стран есть огромные возможности для значительного сокращения выбросов и, к примеру, прекращения субсидирования ископаемого топлива.