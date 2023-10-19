EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Шторм "Бабет" обрушился на Ирландию и движется в Шотландию

Волны на юго-восточном побережье Ирландии
Волны на юго-восточном побережье Ирландии Авторское право Niall Carson/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Вместе с сильными дождями шторм принесет разрушительный ветер. В некоторых частях Шотландии отменено ж/д и паромное сообщение

РЕКЛАМА

Шторм "Бабет" обрушился на восточное побережье Ирландии в районе Дублина, принеся с собой сильные дожди и наводнения. Всего за день там выпала месячная норма осадков.

В четверг шторм ожидают уже в Великобритании. В некоторых частях Шотландии объявлен красный уровень опасности.

Частично отменено железнодорожное и паромное сообщение, введены ограничения скорости на автомагистралях, жителей призывают оставаться дома

Помимо сильных дождей, прогнозируется сильный разрушительный ветер, который может повлиять на энергоснабжение.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Лондоне установилась летняя жара

Греческий город Волос опять попал под удар мощного шторма

Повышение температур грозит вымиранием морских растений Северной Атлантики

Шторм Аномальная погода Ирландия Британия