МВД ФРГ об исламистском митинге: "Мы примем жёсткие меры"

Шольц заявил, что с любой исламистской деятельностью необходимо бороться, используя возможности государства в рамках Конституции. Участники субботнего митинга потребовали создания в Германии халифата "без евреев".

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Субботняя демонстрация исламистов в Гамбурге в субботу с призывом к созданию "халифата" вызвала споры в Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил это событие и заявил, что после него должны быть "последствия". Федеральное правительство призвало пресекать исламистскую деятельность в соответствии с конституцией.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер пообещала принять "жесткие меры":

"Нам нужно многое сделать, чтобы гарантировать, что мы не принимаем такие вещи, сказанные публично, потому что я не думаю, что это вообще приемлемо. Это несовместимо с основами нашего демократического строя, и именно поэтому мы предпринимаес жесткие действия против исламистской сцены. В прошлом году, сразу после ужасного террористического нападения ХАМАС на Израиль, я также запретила деятельность ХАМАС. Мы не приемлем ненависти и насилия, лозунги которых скандируют исламистские террористические организации здесь, в Германии", - сказала глава МВД.

В субботу в Гамбурге более тысячи человек приняли участие в демонстрации, организованной, по данным немецких властей, людьми, близкими к антидемократической группе "Мусульманский интерактив", которую немецкие спецслужбы классифицируют как экстремистскую. Акция была согласована с властями, ее участники потребовали превратить Германию в халифат "без евреев и гомосексуалистов". Протестующие также призывали к введению закона шариата.

Митинг состоялся в день, когда Шольц начал европейскую избирательную кампанию в Гамбурге.