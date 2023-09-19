"Саммит по климатической амбициозности": с богатых стран спросят за выполнение соглашений

В ООН проводят "глобальную инвентаризацию" в рамках Парижского соглашения по климату и надеются ускорить переход к низкоуглеродной экономике.

Как в мире выполняются обязательства по Парижскому соглашению, призванному удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия?

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В среду главы государств и правительств соберутся на "Саммит по климатической амбициозности" (Climate Ambition Summit) на площадке ООН.

Global Stocktake – фундаментальный компонент Парижского соглашения, который используется для мониторинга его выполнения и оценки коллективного прогресса в достижении климатических целей. Согласно публикации экспертов, которые ведут эту "глобальную инвентаризацию", некоторые подписанты не спешат переходить от слов к делу.

Как заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, "мир за вами наблюдает, а планета ждать не может".

Амбиции, доверие и реальные шаги: что на повестке дня?

В ООН уверены, что "Саммит по климатической амбициозности" представляет собой "важнейшую политическую веху", поскольку многие страны стремятся ускорить усилия по борьбе с глобальным потеплением. По мнению Антониу Гутерриша, задавать тон здесь должны страны-члены G20.

Повестка саммита включает обсуждение оптимальных путей перехода от ископаемого топлива к экологически чистой энергии, ускоренное сокращение выбросов и координацию "научно обоснованных коллективных действий".

Другая важная тема дискуссий в Нью-Йорке – климатическая справедливость. Генсек ООН напомнил, что жители стран, в наименьшей степени ответственных за климатический кризис, наиболее уязвимы перед природными бедствиями, и им необходима помощь в адаптации и восстановлении после ураганов, наводнений, эпизодов засухи и тд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к более амбициозным действиям в области климата. AP Photo/Channi Anand

На недавнем Африканском климатическом саммите лидеры стран континента единодушно призвали к введению глобального налога на выбросы углекислого газа для финансирования более бедных стран. И, поскольку эта позиция будет определять ход переговоров на COP28 в Дубае в конце года, вопрос о том, где взять средства на покрытие климатического ущерба, скорее всего, не обойдут на саммите в Нью-Йорке.

Кроме того, в повестку включён вопрос о доверии к действиям правительств, направленным на достижение нулевого уровня выбросов. Было предложено предпринять "конкретные действия" для выхода в "ноль" с точки зрения воздействия на климат к 2040 году для развитых стран и к 2050 году для стран с развивающейся экономикой.

Но как мировое сообщество может обеспечить выполнение добровольных обязательств? Как избежать "зелёного пиара" со стороны политиков? Участники саммита надеются, что в этом им помогут представители гражданского общества, финансовой сферы и бизнеса, а также власти на местах – в городах и регионах.

Кто будет на саммите?

По словам главы ООН, приглашение на саммит разослали "первопроходцам и исполнителям" – тем, кто предлагает "серьёзные действия в области климата и решения, основанные на новаторстве и изобретательности".

В конференции также примут участие лидеры крупнейших экономик, включая президента США Джо Байдена. Но отсутствие некоторых игроков будет особенно бросаться в глаза.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не будет участвовать в саммите. Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Риши Сунак станет первым за последнее десятилетие премьер-министром страны, который не посетит Генеральную ассамблею ООН. Высказывались предположения, что это может быть связано с недавним решением Великобритании одобрить разработку новых месторождений нефти и газа в Северном море и колебаниями в выполнении обязательств по Парижскому соглашению.

Несмотря на то, что Лондон на саммите будут представлять другие министры, участники гражданской кампании #StopRosebank назвали "демарш" Сунака "откровенно позорным".

Скептики также поставили под сомнение включение в состав участников саммита лидеров стран, на долю которых приходится больше всего выбросов CO₂.

Однако дойдёт ли до реальных санкций для тех, кто не выполняет обязательства по Парижскому соглашению, пока неясно.