Трамп о Кубе: "Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса"

Вашингтон начинает переговоры с кубинскими лидерами, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в субботу вечером на борту Air Force One по пути во Флориду.

В последние недели американский лидер прекратил поставки нефти из Венесуэлы и Мексики на Кубу, что, по его словам, заставит власти в Гаване сесть за стол переговоров.

Конкретные цели Трампа по Кубе остаются неясными, президент США обратил внимание на остров после того, как его администрация в начале января захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и стал более агрессивно действовать в отношении стран, которые являются противниками США.

Ранее Трамп предсказал, скорое "падение режима" на Кубе.

В субботу он не сообщил никаких подробностей о том, на каком уровне его администрация взаимодействовала с Гаваной в последнее время и когда, но сказал: "Мы начинаем разговаривать с Кубой".

На прошлой неделе президент США подписал указ о введении пошлин на товары из стран, продающих или поставляющих нефть на Кубу. Этот шаг оказал давление на Мексику, от которой Куба стала зависеть в плане поставок нефти после того, как Трамп остановил поставки из Венесуэлы.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что действия Трампа могут вызвать гуманитарный кризис, и заявила, что будет искать альтернативные варианты для продолжения оказания помощи Кубе.

Трамп сказал журналистам в субботу: "Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Я думаю, что они, вероятно, сами обратятся к нам и захотят заключить сделку".

"Чтобы Куба снова стала свободной", - добавил американский лидер.