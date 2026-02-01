Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Трамп о Кубе: "Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса"

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту самолета Air Force One во время перелета с объединенной базы Эндрюс (штат Мэриленд) в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), суббота, 31 января 2026 г.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту самолета Air Force One во время перелета с объединенной базы Эндрюс (штат Мэриленд) в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), суббота, 31 января 2026 г. Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Jeremiah Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Дональд Трамп заявил, что США "начинают разговаривать с Кубой" и предположил, что его администрации удастся заключить сделку с властями этой страны.

Вашингтон начинает переговоры с кубинскими лидерами, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в субботу вечером на борту Air Force One по пути во Флориду.

В последние недели американский лидер прекратил поставки нефти из Венесуэлы и Мексики на Кубу, что, по его словам, заставит власти в Гаване сесть за стол переговоров.

Конкретные цели Трампа по Кубе остаются неясными, президент США обратил внимание на остров после того, как его администрация в начале января захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и стал более агрессивно действовать в отношении стран, которые являются противниками США.

Ранее Трамп предсказал, скорое "падение режима" на Кубе.

В субботу он не сообщил никаких подробностей о том, на каком уровне его администрация взаимодействовала с Гаваной в последнее время и когда, но сказал: "Мы начинаем разговаривать с Кубой".

На прошлой неделе президент США подписал указ о введении пошлин на товары из стран, продающих или поставляющих нефть на Кубу. Этот шаг оказал давление на Мексику, от которой Куба стала зависеть в плане поставок нефти после того, как Трамп остановил поставки из Венесуэлы.

Related

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что действия Трампа могут вызвать гуманитарный кризис, и заявила, что будет искать альтернативные варианты для продолжения оказания помощи Кубе.

Трамп сказал журналистам в субботу: "Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Я думаю, что они, вероятно, сами обратятся к нам и захотят заключить сделку".

"Чтобы Куба снова стала свободной", - добавил американский лидер.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Кубинские сантерос приносят дары и молятся богам о мире на фоне кризисов

Венесуэльская нефть: не товар, а политический инструмент

"Куба вот-вот падет", предупредил Трамп. Так ли это?