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Эко-активисты в Гааге перекрыли "шоссе в климатический ад"

эко-активисты в Гааге
эко-активисты в Гааге Авторское право AP Photo/Peter Dejong
By Euronews
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Активистов движения в защиту климата "Восстание вымирающих" разгоняли с помощью водометов

Полиция Нидерландов применила водометы против активистов движения Extinction Rebellion ("Восстание вымирающих"), устроивших несанкционированную акцию протеста на крупной автомагистрали А12 в Гааге. Участники акции пригрозили перекрыть дорогу надолго и выступали против голландских субсидий на ископаемое топливо, размахивая плакатами "Шоссе в климатический ад"! Они обещали "вернуться завтра, послезавтра, послепослезавтра". По словам организаторов, среди активистов была актриса Карис ван Хаутен (Carice van Houten), Мелисандра из "Игры престолов").

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Это уже восьмая по счету подобная акция в защиту климата. По данным "Восстания вымирания", общее число манифестантов составляет 25 000 человек, по данным лоакальных властей - около 10-12 тысяч. Полиция задержала сотни человек.

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