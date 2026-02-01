Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Не менее 12 человек погибли в результате удара дрона РФ в Днепропетровской области

Жертвами российского удара в Днепропетровской области стали не менее 15 человек
Жертвами российского удара в Днепропетровской области стали не менее 15 человек Авторское право  The State Emergency Service of Ukraine
Авторское право The State Emergency Service of Ukraine
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться
Поделиться
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По меньшей мере 12 человек погибли и 16 пострадали в результате удара российского дрона по служебному автобусу с шахтерами ДТЭК в Днепропетровской области Украины.

По меньшей мере 12 человек погибли и 16 получили ранения в результате удара российского дрона в Днепропетровской области Украины.

Как сообщили в ГСЧС Украины, беспилотник РФ попал в служебный автобус одного из предприятий ДТЭК Павлоградского района области.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что целью удара россиян было угледобывающее предприятие, рядом с которым находился автобус с работниками шахты. По его данным, российские военные выпустили по предприятию 4 БпЛА типа "Шахед".

В сообщении компании говорится: "Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший в Днепропетровской области шахтеров с предприятия после смены".

В результате удара возник пожар, который удалось быстро потушить, сообщили в ГСЧС.

Несколькими часами ранее россияне атаковали Запорожье. Под ударом оказался роддом. Местные власти сообщают о шести пострадавших, среди которых ребенок.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир не останавливать давление на Россию, несмотря на идущий переговорный процесс.

"Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз", - написал Сибига в соцсети Х.

Российская армия продолжает наносить удары по Украине несмотря на продолжающиеся международные усилия по заключению мирного соглашения. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о датах проведения трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби – 4-5 февраля. Запланированная ранее на 1 февраля встреча в ОАЭ не состоялась.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров выразил благодарность руководителю SpaceX Илону Маску за принятые меры, благодаря которым российские военные не смогут использовать связь при помощи спутников Starlink в ходе войны против Украины. В субботу Маск написал, что действия "по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией, похоже, сработали".

За январь российские военные выпустили по Украине более 6 000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов, сообщил украинский президент.

По словам Зеленского, практически все они были использованы против энергетики, железной дороги, инфраструктуры.

"Фиксируем российские попытки разрушать логистику, транспортное сообщение между городами и общинами", – отметил Зеленский.

Поделиться Комментарии

