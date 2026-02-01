Не менее 12 человек погибли в результате удара дрона РФ в Днепропетровской области

По меньшей мере 12 человек погибли и 16 получили ранения в результате удара российского дрона в Днепропетровской области Украины.

Как сообщили в ГСЧС Украины, беспилотник РФ попал в служебный автобус одного из предприятий ДТЭК Павлоградского района области.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что целью удара россиян было угледобывающее предприятие, рядом с которым находился автобус с работниками шахты. По его данным, российские военные выпустили по предприятию 4 БпЛА типа "Шахед".

В сообщении компании говорится: "Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший в Днепропетровской области шахтеров с предприятия после смены".

В результате удара возник пожар, который удалось быстро потушить, сообщили в ГСЧС.

Несколькими часами ранее россияне атаковали Запорожье. Под ударом оказался роддом. Местные власти сообщают о шести пострадавших, среди которых ребенок.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир не останавливать давление на Россию, несмотря на идущий переговорный процесс.

"Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз", - написал Сибига в соцсети Х.

Российская армия продолжает наносить удары по Украине несмотря на продолжающиеся международные усилия по заключению мирного соглашения. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о датах проведения трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби – 4-5 февраля. Запланированная ранее на 1 февраля встреча в ОАЭ не состоялась.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров выразил благодарность руководителю SpaceX Илону Маску за принятые меры, благодаря которым российские военные не смогут использовать связь при помощи спутников Starlink в ходе войны против Украины. В субботу Маск написал, что действия "по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией, похоже, сработали".

За январь российские военные выпустили по Украине более 6 000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов, сообщил украинский президент.

По словам Зеленского, практически все они были использованы против энергетики, железной дороги, инфраструктуры.

"Фиксируем российские попытки разрушать логистику, транспортное сообщение между городами и общинами", – отметил Зеленский.