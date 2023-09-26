Международное энергетическое агентство пересматривает "дорожную карту"

By Euronews

Международное энергетическое агентство опубликовало обновлённую версию "Дорожной карты Net Zero на 2023 год". В ней предлагаются меры по достижению нулевого уровня выбросов СО2 к 2050 году, пересмотренные с учётом последних мировых событий и тенденций в экономике.

Международное энергетическое агентство опубликовало обновлённую версию "Дорожной карты Net Zero на 2023 год". В ней предлагаются меры по достижению нулевого уровня выбросов СО2 к 2050 году, пересмотренные с учётом последних мировых событий и тенденций в экономике.

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Предыдущая редакция "дорожной карты" по достижению целей Парижского соглашения (ограничить рост глобальной температуры на 1,5 ̊C выше доиндустриального уровня), обнародованная в мае 2021 года, стала важным ориентиром для политиков, промышленности, финансового сектора и гражданского общества. Но изложенные в ней тезисы явно требовали корректировки.

Одно из главных положений документа: следует ускорить энергетический переход. Два года назад агентство предупреждало о необходимости затормозить новые проекты, основанные на ископаемом топливе. Теперь оно идет ещё дальше и выступает против недавних предложений Великобритании и даже Евросоюза.

Так, Риши Сунак объявил об отсрочке введения запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, в то время как Совет ЕС согласовал смягченный вариант стандартов выбросов CO2 для автомобилей.

По мнению экспертов МЭА, для достижения поставленных целей необходимо перенести сроки достижения углеродной нейтральности примерно на пять лет, что означает ускорение сокращения выбросов CO2. Речь идёт о 2045 годе для наиболее развитых стран и 2050-м для Китая.

Оптимизма прибавляет то, по мнению агентства, что энергетический сектор развивается быстрыми темпами. Так, за последние два года достигнут значительный прогресс в разработке и внедрении некоторых ключевых технологий чистой энергетики. Растут и продажи электромобилей.

Однако негативную тенденцию для планеты продемонстрировал американский Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC). Согласно его специалистам, в сентябре толщина антарктического морского льда побила новый антирекорд.

10 сентября морские льды Антарктики достигли годового манимума, составив 16,96 млн. кв. км (6,55 млн. кв. миль). Это самый низкий максимум морского льда за период с 1979 по 2023 год, причём с большим отрывом Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC)

Полный анализ сентябрьских условий в Антарктике и Арктике будет опубликован учеными NSIDC в начале октября. Но уже сейчас понятно, что время быстро тает.