Июльская жара в Европе - следствие изменения климата, констатируют учёные. Увы, это уже не отклонение, а климатическая норма. Какие факторы этому способствовали? И что нас ожидает в будущем?
Представьте себе будущее, в котором газеты оповещают читателей о возвращении прохладного летнего бриза на европейские берега. Южные города снова становятся пригодными для жизни и безопасными для туристов.
Пройдёт ещё немало времени, прежде чем мы сведём к необходимому минимуму вредные выбросы и уровень загрязнения. Но эта цель вполне достижима, считает Карло Буонтемпо, директор Службы по мониторингу изменения климата "Коперник" (C3S).
"Если нам удастся смягчить последствия изменения климата, то к концу столетия мы сможем вернуться к климату, похожему на сегодняшний, а возможно, даже более холодному, чем сейчас".
Между тем, небывалая****жара этого месяца, которая, по мнению учёных, стала следствием антропогенного изменения климата, начнёт казаться относительно прохладной.
Учитывая масштабы бушующих лесных пожаров, наводнений и десятки тысяч смертей из-за жары, трудно представить себе, какими будут следующие 20 летнашей жизни. Но эти факты нужно осмыслить и принять, чтобы они стали стимулом к действию. Только так можно повлиять на ситуацию.
Мы поговорили с профессором Буонтемпо о причинах этой аномальной погоды в Европе и о том, что нас ждёт в будущем.
Откуда взялись тепловые волны?
Новый анализ, проведённый группой World Weather Attribution, показал, что вероятность появления тепловых волн в Европе и США увеличилась, как минимум, в 950 и 4400 раз соответственно из-за глобального потепления.
Даже без сложного компьютерного моделирования картина очевидна, ведь последние восемь лет на планете были самыми тёплыми. Об этом ещё в ноябре сообщалаВсемирная метеорологическая организация ООН (ВМО).
Лето 2023 года не стало исключением. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), мир пережил самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений.
В ряде стран и в целых регионах фиксируются аномально высокие температуры. По прогнозам, европейский рекорд в 48,8°C, зафиксированный на Сицилии в 2021 г., тоже может быть побит этим летом.
Конечно, это нормально, что погодные и климатические рекорды время от времени бьются. "Но меня поражает тот факт,что это уже не нечто странное и не отклонение от климатических норм", - объясняет профессор Буонтемпо.
По его словам, это уже закономерность, которая становится всё более заметной в последние три года. Летний сезон 2021-го стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе, но лето 2022 года уже "обошло" предыдущее почти на полградуса.
"Даже если вы не доверяете климатическому моделированию или тому, что говорит вам наука о климате, вы должны верить данным наблюдений", - утверждает он. - А они однозначно говорят нам о том, что климат стал теплее, экстремальные явления группируются и становятся более частыми".
Атрибуционные исследования позволяют делать чёткие выводы о связи глобального потепления с использованием ископаемого топлива. Но уже очевидно и то, что последнее напрямую влияет на возникновение тепловых волн.
Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата(МГЭИК) утверждает, что "каждый раз, когда температура на планете повышается на пол градуса, растёт интенсивность и частота экстремальных температурных явлений, включая тепловые волны".
Что такое антициклоны, и как они формируют тепловую волну?
Антициклон - это область высокого давления, где ветер дует по часовой стрелке, а более слабые потоки устремляются вниз. Опускаясь, воздух сжимается и нагревается. В результате устанавливается малооблачная погода, солнце палит ещё сильнее.
Так, горячий воздух концентрируется в "тепловом куполе", который сегодня как раз нависает над Грецией, восточной Испанией, Сардинией, Сицилией и южной Италией, где температура в последние дни превышала 45°C.
Антициклоны над Южной Европой также могут втягивать в себя потоки горячих ветров из Африки, однако, в случае с волнами жары Харон и Цербер, это большой роли не сыграло.
Как на формировании тепловых волн сказались Эль-Ниньо и нагрев океана?
Эль-Ниньо вернулся спустя три года, что имеет тревожные последствия для средней температуры на планете. Это природное климатическое явление нагревает поверхностные воды Тихого океана, что приводит к выбросу большего количества тепла в атмосферу.
"Прямое влияние Эль-Ниньо на Европу достаточно ограниченное, - говорит наш собеседник, - и зависит от его масштабов, на определение которых потребуется несколько месяцев".
А вот морские тепловые волны, возникшие в северной части Атлантического океана в конце июня-начале июля, вероятно, в большей мере сказались на усилении жары в Европе.
_"На глобальном уровне процессы, происходящие и в Северной Атлантике, и в Тихом океане приводят к росту температур до рекордных,_- объясняет Буонтемпо. - Именно это мы и наблюдали 6 июля [ самый жаркий день в мире], и мне показалось это интересным, поскольку не только Эль-Ниньо был тому причиной. В действительности, это результат взаимодействия между Эль-Ниньо и Северной Атлантикой, а также в некоторой степени Южным океаном".
У организма есть физиологические пределы
В связи с тем, что экстремальные погодные явления всё чаще происходят в Европе, могут ли они стать привычными для людей?
Профессор Буонтемпо считает, что приспособиться к ним можно, но "существуют жёсткие рамки, физиологические пределы".
"Известно, что если температура приближается к 36C, а влажность составляет 100%, система охлаждения организма человека не работает. Для нас не существует физических механизмов охлаждения. Для нас это жёсткий предел. Мы не пересечём эту границу живыми или без кондиционера".
Тепловой стресс - серьёзная угроза здоровью и жизни человека. И эта проблема становится всё более актуальной, ведь влияние окружающей среды на организм человека усиливается. По всей Европе C3S проследила тенденцию к увеличению числа летних дней, в которые тепловое воздействие переходит в категорию "высокого" и "очень высокого".
При этом, измерению подлежат не только температура, но и влажность, скорость ветра и другие факторы.
"Есть несколько не требующих особых усилий и относительно малозатратных мер, которые можно принимать на местном уровне для снижения теплового стресса", - добавляет профессор, приводя в пример обустройство теневых зон и установку питьевых фонтанов.
Выйдем ли мы на новый уровень в борьбе с изменением климата?
Первая мощная тепловая волна пришла в Европу летом 2003 г. Тогда десятки тысяч людей погибли во Франции, Италии и Испании. "Климатологи предупреждали нас, что к 2020 г. такая погода будет частым явлением", - говорит Буонтемпо.
"То, что происходит сейчас во всём мире, полностью соответствует прогнозам учёных. Никто не хочет оказаться правым в этом вопросе. Но, если честно, я ошеломлена всей тяжестью последствий, которые мы сейчас испытываем на себе", - комментирует климатолог Жоэль Гергис в интервью газете Guardian.
"Временами я бываю немного озадачен, тем, что есть так много людей, которые не верят доказательствам. Я думаю, что скептицизм - это вполне естественное и вполне научное отношение. Но, на мой взгляд, такой скептицизм должен опираться в первую очередь на факты и данные наблюдений", - сетует Карло Буонтемпо.
"Оскорбительные абсурдные сообщения, которые мы получаем в Twitter, о том, что у нас есть какая-то повестка дня или что мы лжём, честно говоря, утомляют. Мы руководствуемся лишь наукой и фактами. И наша задача - это предоставление доказательств".
В целом, однако, он отмечает "растущее признание" того, что климатический кризис уже наступил, особенно от жителей Южной Европы и Средиземноморья.
"Я думаю, что это меняет восприятие людей, их приоритеты", - говорит он. -Поэтому политики, на мой взгляд, реагируют на страхи, эмоции, а также на рациональные мысли населения в целом. И это изменение приоритетов должно вызвать реакцию у тех, кто принимает решения".
Такова, вкратце, цель проекта, которую преследует "Коперник", публикуя данные своих исследований, сохраняя к ним открытый доступ. Любой, кому интересна проблема климата, может самостоятельно провести "вторичный анализ". Глава службы предлагает сопоставлять данные прошлых наблюдений с новыми. "Так вы можете увидеть, как менялся климат вашего города или региона с течением времени".
Выводы последних исследований можно резюмировать одним тезисом Буонтемпо: "Если мы хотим снизить риск, связанный с тепловыми волнами, то нам необходимо как можно скорее перейти к нулевому уровню энергопотребления".
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