Июльская жара в Европе - следствие изменения климата, констатируют учёные. Увы, это уже не отклонение, а климатическая норма. Какие факторы этому способствовали? И что нас ожидает в будущем?

Представьте себе будущее, в котором газеты оповещают читателей о возвращении прохладного летнего бриза на европейские берега. Южные города снова становятся пригодными для жизни и безопасными для туристов.

Пройдёт ещё немало времени, прежде чем мы сведём к необходимому минимуму вредные выбросы и уровень загрязнения. Но эта цель вполне достижима, считает Карло Буонтемпо, директор Службы по мониторингу изменения климата "Коперник" (C3S).

"Если нам удастся смягчить последствия изменения климата, то к концу столетия мы сможем вернуться к климату, похожему на сегодняшний, а возможно, даже более холодному, чем сейчас".

Между тем, небывалая****жара этого месяца, которая, по мнению учёных, стала следствием антропогенного изменения климата, начнёт казаться относительно прохладной.

Учитывая масштабы бушующих лесных пожаров, наводнений и десятки тысяч смертей из-за жары, трудно представить себе, какими будут следующие 20 летнашей жизни. Но эти факты нужно осмыслить и принять, чтобы они стали стимулом к действию. Только так можно повлиять на ситуацию.

Мы поговорили с профессором Буонтемпо о причинах этой аномальной погоды в Европе и о том, что нас ждёт в будущем.

Откуда взялись тепловые волны?

The latest major wildfire episode in Corfu, captured by satellite on 25 July. The ongoing wildfire crisis in Greece continues unabated. European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Новый анализ, проведённый группой World Weather Attribution, показал, что вероятность появления тепловых волн в Европе и США увеличилась, как минимум, в 950 и 4400 раз соответственно из-за глобального потепления.

Даже без сложного компьютерного моделирования картина очевидна, ведь последние восемь лет на планете были самыми тёплыми. Об этом ещё в ноябре сообщалаВсемирная метеорологическая организация ООН (ВМО).

Лето 2023 года не стало исключением. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), мир пережил самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений.

В ряде стран и в целых регионах фиксируются аномально высокие температуры. По прогнозам, европейский рекорд в 48,8°C, зафиксированный на Сицилии в 2021 г., тоже может быть побит этим летом.

Поражает тот факт, что это уже не нечто странное и не отклонение от климатических норм Карло Буонтемпо директор Службы по мониторингу изменения климата "Коперник" (C3S)

Конечно, это нормально, что погодные и климатические рекорды время от времени бьются. "Но меня поражает тот факт,что это уже не нечто странное и не отклонение от климатических норм", - объясняет профессор Буонтемпо.

По его словам, это уже закономерность, которая становится всё более заметной в последние три года. Летний сезон 2021-го стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе, но лето 2022 года уже "обошло" предыдущее почти на полградуса.

European air temperature over land - anomalies for summer 1950–2022, relative to the average for the 1991–2020 reference period. C3S/ECMWF/KNMI

"Даже если вы не доверяете климатическому моделированию или тому, что говорит вам наука о климате, вы должны верить данным наблюдений", - утверждает он. - А они однозначно говорят нам о том, что климат стал теплее, экстремальные явления группируются и становятся более частыми".

Атрибуционные исследования позволяют делать чёткие выводы о связи глобального потепления с использованием ископаемого топлива. Но уже очевидно и то, что последнее напрямую влияет на возникновение тепловых волн.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата(МГЭИК) утверждает, что "каждый раз, когда температура на планете повышается на пол градуса, растёт интенсивность и частота экстремальных температурных явлений, включая тепловые волны".

Что такое антициклоны, и как они формируют тепловую волну?

Бездомные мужчины спасаются от палящего солнца в тени деревьев во время сильной жары в Риме, 21 июля. GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Антициклон - это область высокого давления, где ветер дует по часовой стрелке, а более слабые потоки устремляются вниз. Опускаясь, воздух сжимается и нагревается. В результате устанавливается малооблачная погода, солнце палит ещё сильнее.

Так, горячий воздух концентрируется в "тепловом куполе", который сегодня как раз нависает над Грецией, восточной Испанией, Сардинией, Сицилией и южной Италией, где температура в последние дни превышала 45°C.

Антициклоны над Южной Европой также могут втягивать в себя потоки горячих ветров из Африки, однако, в случае с волнами жары Харон и Цербер, это большой роли не сыграло.

Как на формировании тепловых волн сказались Эль-Ниньо и нагрев океана?

Эль-Ниньо вернулся спустя три года, что имеет тревожные последствия для средней температуры на планете. Это природное климатическое явление нагревает поверхностные воды Тихого океана, что приводит к выбросу большего количества тепла в атмосферу.

"Прямое влияние Эль-Ниньо на Европу достаточно ограниченное, - говорит наш собеседник, - и зависит от его масштабов, на определение которых потребуется несколько месяцев".

А вот морские тепловые волны, возникшие в северной части Атлантического океана в конце июня-начале июля, вероятно, в большей мере сказались на усилении жары в Европе.

Аномальные температуры поверхности моря (°C) за июнь 2023 года в сравнении с базовыми показателями 1991-2020 годов. Copernicus Climate Change Service/ECMWF

_"На глобальном уровне процессы, происходящие и в Северной Атлантике, и в Тихом океане приводят к росту температур до рекордных,_- объясняет Буонтемпо. - Именно это мы и наблюдали 6 июля [ самый жаркий день в мире], и мне показалось это интересным, поскольку не только Эль-Ниньо был тому причиной. В действительности, это результат взаимодействия между Эль-Ниньо и Северной Атлантикой, а также в некоторой степени Южным океаном".

У организма есть физиологические пределы

В связи с тем, что экстремальные погодные явления всё чаще происходят в Европе, могут ли они стать привычными для людей?

Профессор Буонтемпо считает, что приспособиться к ним можно, но "существуют жёсткие рамки, физиологические пределы".

"Известно, что если температура приближается к 36C, а влажность составляет 100%, система охлаждения организма человека не работает. Для нас не существует физических механизмов охлаждения. Для нас это жёсткий предел. Мы не пересечём эту границу живыми или без кондиционера".

Percentage of days during summer with ‘very strong heat stress’ (universal thermal climate index between 38 and 46C) in southern Europe, from 1950 to 2022. C3S/ECMWF

Тепловой стресс - серьёзная угроза здоровью и жизни человека. И эта проблема становится всё более актуальной, ведь влияние окружающей среды на организм человека усиливается. По всей Европе C3S проследила тенденцию к увеличению числа летних дней, в которые тепловое воздействие переходит в категорию "высокого" и "очень высокого".

При этом, измерению подлежат не только температура, но и влажность, скорость ветра и другие факторы.

"Есть несколько не требующих особых усилий и относительно малозатратных мер, которые можно принимать на местном уровне для снижения теплового стресса", - добавляет профессор, приводя в пример обустройство теневых зон и установку питьевых фонтанов.

Выйдем ли мы на новый уровень в борьбе с изменением климата?

Первая мощная тепловая волна пришла в Европу летом 2003 г. Тогда десятки тысяч людей погибли во Франции, Италии и Испании. "Климатологи предупреждали нас, что к 2020 г. такая погода будет частым явлением", - говорит Буонтемпо.

"То, что происходит сейчас во всём мире, полностью соответствует прогнозам учёных. Никто не хочет оказаться правым в этом вопросе. Но, если честно, я ошеломлена всей тяжестью последствий, которые мы сейчас испытываем на себе", - комментирует климатолог Жоэль Гергис в интервью газете Guardian.

Карло Буонтемпо, директор Службы по мониторингу изменения климата "Коперник" (C3S). Coperncius

"Временами я бываю немного озадачен, тем, что есть так много людей, которые не верят доказательствам. Я думаю, что скептицизм - это вполне естественное и вполне научное отношение. Но, на мой взгляд, такой скептицизм должен опираться в первую очередь на факты и данные наблюдений", - сетует Карло Буонтемпо.

"Оскорбительные абсурдные сообщения, которые мы получаем в Twitter, о том, что у нас есть какая-то повестка дня или что мы лжём, честно говоря, утомляют. Мы руководствуемся лишь наукой и фактами. И наша задача - это предоставление доказательств".

В целом, однако, он отмечает "растущее признание" того, что климатический кризис уже наступил, особенно от жителей Южной Европы и Средиземноморья.

"Я думаю, что это меняет восприятие людей, их приоритеты", - говорит он. -Поэтому политики, на мой взгляд, реагируют на страхи, эмоции, а также на рациональные мысли населения в целом. И это изменение приоритетов должно вызвать реакцию у тех, кто принимает решения".

Такова, вкратце, цель проекта, которую преследует "Коперник", публикуя данные своих исследований, сохраняя к ним открытый доступ. Любой, кому интересна проблема климата, может самостоятельно провести "вторичный анализ". Глава службы предлагает сопоставлять данные прошлых наблюдений с новыми. "Так вы можете увидеть, как менялся климат вашего города или региона с течением времени".

Выводы последних исследований можно резюмировать одним тезисом Буонтемпо: "Если мы хотим снизить риск, связанный с тепловыми волнами, то нам необходимо как можно скорее перейти к нулевому уровню энергопотребления".