США и Иран готовят переговоры

Военный конфликт распространится по всему региону, если США нападут на Иран - с таким предостережением выступил верховный иранский лидер Али Хаменеи.

Дональд Трамп неоднократно угрожал исламской республике военным вмешательством в случае, если та не откажется от своей ядерной программы. В разгар протестов, которые вспыхнули в конце декабря и были жестоко подавлены иранскими силовыми структурами, Соединённные Штаты направили свою авианосную группу в Персидский залив.

Американский лидер сказал в воскресенье, что Тегеран и Вашингтон ведут "серьёзные переговоры". Иранские официальные лица, в свою очередь, говорят о ведущейся подготовке к ним.

Между тем премьер-министр Катара Мохаммед Аль-Тани встретился в субботу в Тегеране с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Последний заявил, что “формирование стурктуры для переговоров с США продвигается”.

Принцип "коллективного сдерживания"

Усилия по деэскалации в регионе помимо Дохи также предпринимают Анкара и Каир. Они подчёркивают, что их задача - способствовать тому, чтобы стороны оставались на пути дипломатии, и не допустить перерастания напряжённости в открытый конфликт.

Дипломатический нажим был предпринят в связи с тем, что иранские официальные лица ужесточили риторику в адрес Европейского союза и западных стран, на фоне усиления военной активности в регионе.

Катар с своём официальном заявлении подчеркнул приверженность мирному решению и стремление стран-посредниц к "коллективному сдерживанию, а не конфронтации".

Множатся сообщения о том, что Иран согласился передать свой обогащённый уран Турции. Тегеран регулярно отмечал, что готов вести "честные" переговоры по ядерной сделке, которая не лишала бы его оборонительных возможностей.