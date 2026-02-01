Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

США и Иран готовят переговоры

Движение на улице Тегерана
Движение на улице Тегерана Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Иран и США, несмотря на ужесточение риторики, заявляют о своей открытости к переговорам. Опасаясь перерастания их словесного противостояния в открытое военное, Катар вместе с Египтом и Турцией активизировали свои посреднические усилия.

Военный конфликт распространится по всему региону, если США нападут на Иран - с таким предостережением выступил верховный иранский лидер Али Хаменеи.

Дональд Трамп неоднократно угрожал исламской республике военным вмешательством в случае, если та не откажется от своей ядерной программы. В разгар протестов, которые вспыхнули в конце декабря и были жестоко подавлены иранскими силовыми структурами, Соединённные Штаты направили свою авианосную группу в Персидский залив.

Американский лидер сказал в воскресенье, что Тегеран и Вашингтон ведут "серьёзные переговоры". Иранские официальные лица, в свою очередь, говорят о ведущейся подготовке к ним.

Между тем премьер-министр Катара Мохаммед Аль-Тани встретился в субботу в Тегеране с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Последний заявил, что “формирование стурктуры для переговоров с США продвигается”.

Принцип "коллективного сдерживания"

Усилия по деэскалации в регионе помимо Дохи также предпринимают Анкара и Каир. Они подчёркивают, что их задача - способствовать тому, чтобы стороны оставались на пути дипломатии, и не допустить перерастания напряжённости в открытый конфликт.

Дипломатический нажим был предпринят в связи с тем, что иранские официальные лица ужесточили риторику в адрес Европейского союза и западных стран, на фоне усиления военной активности в регионе.

Катар с своём официальном заявлении подчеркнул приверженность мирному решению и стремление стран-посредниц к "коллективному сдерживанию, а не конфронтации".

Множатся сообщения о том, что Иран согласился передать свой обогащённый уран Турции. Тегеран регулярно отмечал, что готов вести "честные" переговоры по ядерной сделке, которая не лишала бы его оборонительных возможностей.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Иран на грани: взрывы, дипломатия и ожидание следующего шага Трампа

Почему следующие часы в Иране имеют решающее значение и почему молчание - не выход

Саид Лилаз в интервью Euronews: "В ближайшее время в Иране произойдут важные события"