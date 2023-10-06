"Пятницы ради будущего" в Риме. Требования экологические и политические

By euronews

Участники протестных акций в защиту климата собрались в итальянской столице, чтобы заклеймить правительство Мелони

РЕКЛАМА

Тысячи активистов вышли на улицы Рима с требованием проведения революции в политике по защите климата. Они хотят, чтобы мир избавился от ископаемого топлива, и обвиняют итальянское правительство в бездействии.

Беатриче Фиори, студентка и активистка движения за сохранение климата:

"Нужно выступить против этого правительства, которое увеличивает неравенство между гражданами, повышает стоимость школьных учебников, препятствует праву на (бесплатную) учебу, а также делит Италию пополам с помощью дифференцированной автономии. Вот почему мы выходим на улицы, и вот что мы хотим потребовать от правительства Мелони. Хватит! Мы хотим перемен и хотим быть услышанными. Сейчас же!"

Валерио Меццанотте, участник акции протеста:

"Правительство Мелони много сделало для ископаемого топлива, но только не с той стороны. В то время как чрезвычайная ситуация с климатом ухудшается с каждым днем на глазах у всех - мы уже достигли 2 градусов повышения температуры, что выходит за рамки Парижских соглашений, - правительство Мелони продолжает отрицать изменение климата. А министры окружающей среды и энергетики, а также траспорта делают постыдные заявления, которые, похоже, возвращают нас на 20 лет назад".

В то же время активисты движения "Пятницы для будущего" Греты Тунберг собрались перед зданием шведского парламента в Стокгольме, чтобы рассказать о последствиях изменения климата. Тунберг и несколько других молодых участников мероприятия принесли с собой плакаты, призывающие к действиям по смягчению последствий глобального потепления. По мнению активистов, молодежь демонстрирует свое недовольство бездействием мировых лидеров.