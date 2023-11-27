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Кто покроет убытки и ущерб бедных стран от изменений климата?

Наружная реклама Конференции ООН по борьбе с изменением климата (COP28) в Дубае
Наружная реклама Конференции ООН по борьбе с изменением климата (COP28) в Дубае Авторское право Kamran Jebreili/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Isabel Marques da Silva
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Конференция по изменению климата должна на днях решить, сколько денег пойдет на покрытие убытков и ущерба развивающися стран. Предполагается, что за это будут платить богатые страны

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В центре внимания климатического саммита ООН, который начинается в четверг в Дубае, будут финансы. По оценкам экономистов, около триллиона долларов в год необходимона поддержку в борьбе с глобальным потеплением бедных стран.Одним из примеров является Пакистан, который подвергся в 2022 году мощным наводнениям. Хотя на эту сравнительно мало развитую страну приходится менее 1% мировых выбросов парниковых газов, стихийные бедствия поражают её непропорционально сильно и все чаще.  

В ходе  конференции COP28 предполагается достичь соглашения о том, сколько денег пойдет в новый фонд для покрытия убытков и ущерба таких стран от измененений климата, а также кто эти деньги будет туда вносить.

Сесилия Трази, эксперт Института "Брейгель":

Европейский союз ясно сигнализировал о своей готовности поддержать этот фонд значительными взносами. Скорее всего, они будут исчисляться миллиардами евро. С другой стороны, посланник США Джон Керри также объявили о взносах, но только в миллионы долларов, что представляет собой совсем другой масштаб. До сих пор остаётся открытым вопрос о том, будут ли страны, которые в 1992 году считались развивающимися, такие как Саудовская Аравия и Китай, вносить в это свой вклад или нет?

Европарламент отправит на дубайскую конференцию по климату делегацию из 12 членов. Социалисты и демократы просят развитые страны всех континентов и островов выделить на покрытие убытков и ущерба побольше, чтобы продемонстрировать глобальную солидарность. В ближайшие месяцы эта политическая фракция продложит также создать аналогичный фонд только для ЕС.

Евродепутат-социалист Мохаммед Хаим:

Нам нужно помочь людям адаптироваться к новой ситуации. Нам нужно помочь фермерам, чтобы они могли продолжать выращивать культуры, которые будут гораздо более выносливыми и устойчивыми к изменению климата. В конце концов, когда мы помогаем уязвимым сообществам, мы завоевываем поддержку для Европейской зелёной сделки. И это то, от чего мы все выиграем.

Считается, что богатые страны еще не выразили достаточной приверженности первому такому фонду, созданному в 2019 году. Этот Зелёный климатический фонд был призван собирать 100 млрд долларов в год, чтобы помочь развивающимся странам фининсировать переход к экологически чистым энергетическим системам. Европейские правоцентристы собираются заявить на дубайской конференции, что всем развитым странам нужно приложить к этому совместные усилия:

Лидия Перейра из Европейской народной партии:

В конце концов, мы должны признать тот факт, что Евросоюз делает все возможное для экологического перехода. Но если мы не будем делать это вместе с США, Китаем и Индией, мы не сможем смягчить последствия изменения климата.

Ожидается, что на COP28 тысячи политиков и научных консультантов представят рекомендации по новой системе международного климатического финансирования, а также дорожную карту по их реализации. Развивающиеся страны неохотно, но с согласились с тем, чтобы фонд для покрытия убытков и ущерба будет временно размещался во Всемирном банке. США хотят добавить прилагательное «добровольный» к любому упоминанию о взносах в этот фонд.

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