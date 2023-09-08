98% жителей планеты подверглись воздействию глобального потепления

By Euronews Green и Reuters

Повышение температур почти никого не обошло стороной этим летом. Практические всё население Земли испытало на себе последствия изменения климата, говорится в новом исследовании американских учёных.

Согласно его выводам, опубликованным в четверг, с июня по август 98% жителей планеты подверглись воздействию повышения температур, вызванного в большей степени антропогенными выбросами парниковых газов.

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В северном полушарии лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Продолжительная жара в Северной Америке и Южной Европе привела к катастрофическим по масштабам лесным пожарам и резкому росту смертности. Июль признали самым тёплым месяцем за всё то время, что ведётся подобная статистика. А средняя температура августа также на 1,5 градуса Цельсия превысила доиндустриальный уровень.

Всё из-за антропогенного загрязнения?

Группа американских учёных Climate Central изучила температурные показатели в 180 странах.

Они установили, что только 2% жителей планеты не коснулись климатические изменения, вероятность которых, как минимум в два раза выше из-за загрязнения окружающей среды углекислым газом.

"Практически никто на Земле не избежал влияния глобального потепления в течение последних трёх месяцев", - заявил Эндрю Першинг, вице-президент Climate Central.

"В каждой из стран, данные по которой были проанализированы, включая южное полушарие, где это самое прохладное время года, мы наблюдали температуры, которые были бы почти или абсолютно невозможны без антропогенного изменения климата", - сказал он.

Если бы не изменение климата, то аномальной жары не было бы

Исследование Climate Central оценивает вероятность возникновения тепловых волн, связанных с изменением климата. В нём модель, построенная на основе фиксируемых температур сравнивается с моделью, при построении которой исключается влияние выбросов парниковых газов.

По данным Climate Central, около 6,2 млрд. человек пережили по крайней мере один день когда при высоки температур, вероятность повышения которых была как минимум в пять раз выше именно из-за изменения климата. И это максимальное значение индекса климатических сдвигов Climate Central.

По словам Фридерике Отто, климатолога из Грэнтэмского института, аномальная жара не пришла бы в Северную Америку и Южную Европу без глобального потепления.

"Мы изучали отдельно взятые тепловые волны, - сказала она. - Вероятность их возникновения увеличилась в бесконечное множество раз просто потому, что их бы не было без изменения климата".