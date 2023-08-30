Учёные предупреждают: "младший брат" Эль-Ниньо может существенно сказаться на погоде в мире и скорее всего приведёт к усилению ураганов в Атлантическом океане.
Эль-Ниньо - пока ещё малоизученная погодная система, которая включает аномальное повышение температуры поверхности Тихого океана в его экваториальной зоне и изменение циркуляции атмосферных течений над ним.
Новый исследовательский анализ пролил свет на связь этого климатического феномена с "наиболее интенсивными и разрушительными" тропическими циклонами. И касается оно в основном "младшего брата" Эль-Ниньо - Эль-Ниньо Атлантического.
"Атлантическое Ниньо является в перспективе дополнительным предиктором сезонной активности атлантических ураганов, который может быть использован для улучшения прогнозов", - пишут авторы нового исследования, опубликованного недавно в журнале Nature.
Что же представляет собой "младший брат" Эль-Ниньо и чего от него ждать?
Что такое Атлантическое Эль-Ниньо?
Оно связано с колебаниями температуры верхнего слоя воды на огромном участке Атлантики.
Атлантическое Эль-Ниньо характеризуется более высокой, чем в среднем, температурой поверхности моря в восточной части экваториального бассейна и более слабыми, чем в среднем, ветрами в восточной и центральной Атлантике.
"Атлантическое Ниньо, как и полагается, обычно следует за своим старшим братом. Зачастую он становится активным летом, тогда как зимой активен Эль-Ниньо", - пишет океанограф Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Санг-Ки Ли.
Это явление оказывает комплексное локальное воздействие, например, уменьшает количество осадков в регионе Сахеля, но увеличивает частоту наводнений в Южной Америке.
Исследование океанографов и климатологов NOAA показывают, что оно также может способствовать формированию и усилению ураганов.
Часто они формируются в атмосферных разрядах над Западной Африкой, в районе Кабо-Верде. Ветры разрушительной силы преодолевают тысячи километров, перед тем, как достигнут американского континента.
В Кабо-Верде возникает примерно 80-85% всех мощных ураганов, которые обрушиваются на США и страны Карибский бассейн.
Чем дольше тропический циклон движется над тёплыми морями, тем больше у него времени для поглощения энергии из этих вод. Атлантический Эль-Ниньо повышает температуру водной поверхности, что придаёт ураганам дополнительную силу.
"Такие условия увеличивают вероятность развития мощных ураганов в глубоких тропиках вблизи островов Зелёного Мыса. Как следствие - растёт риск воздействия сильных ураганов на острова Карибского бассейна и США", - пишут авторы исследования.
Как это влияет на погоду в разных частях света?
По оценкам экспертов, вероятность развития атлантического Эль-Ниньо в следующем году велика, учитывая, что в настоящее время мы как раз переживаем год Эль-Ниньо, который вернулся спустя почти пять лет.
Климатическая модель, которая определяет погоду во всём мире, претерпевает существенные изменения в период между Эль-Ниньо и Ла-Ниньо (противоположной фазой осцилляции).
В год Эль-Ниньо воды в Тихом океане становятся значительнотеплее, чем обычно. Это вызвано ветрами, которые направляют теплые воды на восток по мере того, как тихоокеанское струйное течение движется на юг.
Эль-Ниньо приводит к повышению температуры воздуха на планете примерно на 0,2 градуса Цельсия, а ещё имеет сложные последствия для погоды.
Оно, как правило, приносит более сухие и холодные, чем обычно, зимы на север Европы и более влажные зимы на юг континента. Что касается США, то этот климатический феномен создаёт более сухую и тёплую погоду в северных штатах, но вызывает интенсивные осадки и наводнения на побережье Мексиканского залива и юго-востоке страны.
Муссоны в Индии и дожди в Южной Африке могут стать менее частыми. Зато в Восточной Африке может быть больше ливней и наводнений.
Эль-Ниньо может сделать ураганы более мощными и разрушительными, поскольку штормы впитывают в себя энергию из более тёплых морей.
Однако эта климатическая модель также способствует возникновению_"сильного вертикального сдвига ветра"_ - изменению скорости и направления ветра на больших высотах, - который разрывает ураганы на части. Именно поэтому сезон ураганов в год Эль-Ниньо может пройти относительно спокойно.
Как раз такой прогноз делали в марте учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований. Однако из-за повышения температур в океане его пришлось скорректировать. В NOAA пришли к выводу, что с вероятностью в 60% активность ураганов в нынешнем сезоне будет "выше нормы".
"NOAA призывает всех, кто находится в уязвимых районах, иметь хорошо продуманный план действий на случай урагана", - предупреждают учёные.