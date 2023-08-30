Учёные предупреждают: "младший брат" Эль-Ниньо может существенно сказаться на погоде в мире и скорее всего приведёт к усилению ураганов в Атлантическом океане.

Эль-Ниньо - пока ещё малоизученная погодная система, которая включает аномальное повышение температуры поверхности Тихого океана в его экваториальной зоне и изменение циркуляции атмосферных течений над ним.

РЕКЛАМА

Новый исследовательский анализ пролил свет на связь этого климатического феномена с "наиболее интенсивными и разрушительными" тропическими циклонами. И касается оно в основном "младшего брата" Эль-Ниньо - Эль-Ниньо Атлантического.

"Атлантическое Ниньо является в перспективе дополнительным предиктором сезонной активности атлантических ураганов, который может быть использован для улучшения прогнозов", - пишут авторы нового исследования, опубликованного недавно в журнале Nature.

Что же представляет собой "младший брат" Эль-Ниньо и чего от него ждать?

Что такое Атлантическое Эль-Ниньо?

Оно связано с колебаниями температуры верхнего слоя воды на огромном участке Атлантики.

Атлантическое Эль-Ниньо характеризуется более высокой, чем в среднем, температурой поверхности моря в восточной части экваториального бассейна и более слабыми, чем в среднем, ветрами в восточной и центральной Атлантике.

"Атлантическое Ниньо, как и полагается, обычно следует за своим старшим братом. Зачастую он становится активным летом, тогда как зимой активен Эль-Ниньо", - пишет океанограф Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Санг-Ки Ли.

Это явление оказывает комплексное локальное воздействие, например, уменьшает количество осадков в регионе Сахеля, но увеличивает частоту наводнений в Южной Америке.

Исследование океанографов и климатологов NOAA показывают, что оно также может способствовать формированию и усилению ураганов.

Часто они формируются в атмосферных разрядах над Западной Африкой, в районе Кабо-Верде. Ветры разрушительной силы преодолевают тысячи километров, перед тем, как достигнут американского континента.

В Кабо-Верде возникает примерно 80-85% всех мощных ураганов, которые обрушиваются на США и страны Карибский бассейн.

Чем дольше тропический циклон движется над тёплыми морями, тем больше у него времени для поглощения энергии из этих вод. Атлантический Эль-Ниньо повышает температуру водной поверхности, что придаёт ураганам дополнительную силу.

РЕКЛАМА

"Такие условия увеличивают вероятность развития мощных ураганов в глубоких тропиках вблизи островов Зелёного Мыса. Как следствие - растёт риск воздействия сильных ураганов на острова Карибского бассейна и США", - пишут авторы исследования.

Как это влияет на погоду в разных частях света?

По оценкам экспертов, вероятность развития атлантического Эль-Ниньо в следующем году велика, учитывая, что в настоящее время мы как раз переживаем год Эль-Ниньо, который вернулся спустя почти пять лет.

Климатическая модель, которая определяет погоду во всём мире, претерпевает существенные изменения в период между Эль-Ниньо и Ла-Ниньо (противоположной фазой осцилляции).

В год Эль-Ниньо воды в Тихом океане становятся значительнотеплее, чем обычно. Это вызвано ветрами, которые направляют теплые воды на восток по мере того, как тихоокеанское струйное течение движется на юг.

На этом снимке со спутника NOAA, сделанном в пятницу, 9 сентября 2011 года, видно, что ураган "Катя" находится примерно в 360 милях к северо-западу от Бермудских островов. AP Photo

Эль-Ниньо приводит к повышению температуры воздуха на планете примерно на 0,2 градуса Цельсия, а ещё имеет сложные последствия для погоды.

РЕКЛАМА

Оно, как правило, приносит более сухие и холодные, чем обычно, зимы на север Европы и более влажные зимы на юг континента. Что касается США, то этот климатический феномен создаёт более сухую и тёплую погоду в северных штатах, но вызывает интенсивные осадки и наводнения на побережье Мексиканского залива и юго-востоке страны.

Муссоны в Индии и дожди в Южной Африке могут стать менее частыми. Зато в Восточной Африке может быть больше ливней и наводнений.

Эль-Ниньо может сделать ураганы более мощными и разрушительными, поскольку штормы впитывают в себя энергию из более тёплых морей.

Однако эта климатическая модель также способствует возникновению_"сильного вертикального сдвига ветра"_ - изменению скорости и направления ветра на больших высотах, - который разрывает ураганы на части. Именно поэтому сезон ураганов в год Эль-Ниньо может пройти относительно спокойно.

Как раз такой прогноз делали в марте учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований. Однако из-за повышения температур в океане его пришлось скорректировать. В NOAA пришли к выводу, что с вероятностью в 60% активность ураганов в нынешнем сезоне будет "выше нормы".

РЕКЛАМА

"NOAA призывает всех, кто находится в уязвимых районах, иметь хорошо продуманный план действий на случай урагана", - предупреждают учёные.