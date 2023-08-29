By Associated Press

Жители некоторых греческих регионов вкладывают собственные средства в патрулирование территорий с помощью дронов для раннего оповещения о возникновении лесных пожаров. Они надеются, что это поможет избежать масштабных бедствий в будущем.

Кошмар повторяется каждый год: высоченная стена пламени пожирает леса, сельскохозяйственные угодья и дома, заставляя животных и людей спасаться бегством.

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В Греции и соседних с ней странах Южной Европы, где лето выдается жарким и сухим, ежегодно происходят сотни разрушительных лесных пожаров.

Только на прошлой неделе в Греции огонь стал причиной гибели 21 человека.

Самый смертоносный пожар в стране в 2018 году унес более 100 жизней. И эксперты предупреждают, что изменение климата может привести к усилению экстремальных погодных условий, что станет причиной новых - более масштабных -лесных пожаров.

Этим летом жители одного из пригородов греческой столицы объединились, чтобы не допустить повторения катастрофы.

Менее чем за неделю в начале августа три активиста создали целое интернет-сообщество, насчитывающее около 320 человек. Они собирали пожертвования для найма компании, использующей беспилотники дальнего радиуса действия, оснащенные тепловизионными камерами, в качестве системы раннего предупреждения и обнаружения лесных пожаров до того, как они успеют захватить обширную территорию.

Это проверенная и испытанная система. Беспилотники, разработанные и изготовленные с помощью Григориса Константеллоса, пилота коммерческой авиакомпании и главы муниципалитета Вари-Вула-Вулиагмени, патрулируют регион с прошлого года.

"Мы не нашли, а сами создали этот проект, - рассказывает Контантеллос.

Григорис Константеллос показывает, как работает установленная на его смартфоне программа, контролирующая патрульные дроны Thanassis Stavrakis/AP

Система стала идеальным решением для обеспокоенных жителей региона.

"Мы все были встревожены, - рассказала одна из создательниц группы. - Мы не хотим оплакивать жертв, видеть, как горят наши леса, как под угрозой находятся наши дома. Это было главным стимулом".

В случае с лесными пожарами немаловажную роль играет профилактика.

Дроны, управляемые с земли пилотами, прошедшими специальную подготовку и получившими разрешение от органов гражданской авиации, передают изображения в реальном времени и фиксируют изменения температуры, оповещая диспетчеров на ранних стадиях, предшествующих распространению пожара.

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Первые несколько минут имеют решающее значение

Беспилотники работают круглосуточно, управляющие ими с земли специалисты - в шестичасовую смену.

"Первые несколько минут самые важные, - говорит Йоргос Дертилис, возглавляющий местную добровольную пожарную дружину. - В самом начале пожар легче потушить. Чем больше проходит времени, тем сложнее становится наша работа".

Добровольные подразделения интегрированы в систему гражданской обороны Греции и работают в тесном контакте с профессиональными пожарными службами.

Компания-владелец беспилотников работает в штабе пожарных-добровольцев, что позволяет им немедленно реагировать на первые признаки возгорания.

Ценность таких дронов стала очевидной довольно быстро.

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В первые же дни БПЛА зафиксировал возгорание возле закрытой гостиницы, "так что когда мы отправились в путь... мы знали, что увидим пожар", - рассказывает Дертилис.

По словам директора компании, эксплуатирующей беспилотники, Эммануила Ангелакиса инновационность системы заключается в том, что она включает в себя специализированный персонал, программное обеспечение, серверы и спутниковую связь, так что "беспилотники днем и ночью могут сканировать лесные массивы с помощью тепловизионных камер и передавать в реальном времени изображения и координаты места возникновения возгорания".

Идея создания системы возникла в июне 2022 года, после того как в муниципалитете Константеллоса на горном хребте начался лесной пожар, быстро распространяемый ветром. Координируя ответные действия, власти поняли, что перед ними встала серьезная проблема.

Изображение пожара в реальном времени

"Мы гнались за огнем", - вспоминает Константеллос.

Поскольку пламя быстро распространялось, было трудно уследить за тем, куда необходимо направить машины с водой.

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"Мы не могли видеть элементарные вещи на земле", - рассказывает глава администрации.

После этого был проведен пересмотр системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Мы поняли, что нам не хватает возможности получать изображение пожара в реальном времени, понимать, откуда и как движется угроза, - рассказывает Константеллос.

Тогда пришла идея задействовать беспилотники.

Пожарная служба Греции уже использует дроны во время тушения пожаров, но на небольшой территории. Но необходимо увидеть пожар в момент его возникновения и потушить сразу же после возгорания.

Так, совместно с компанией-производителем беспилотников, родилась программа профилактики пожаров. По словам Константеллоса, за полтора года работы программы она 12 раз предупреждала о возникновении возгораний.

Изображение с беспилотника с тепловизором, который патрулирует территорию вблизи Афин Thanassis Stavrakis/AP

"Мы фиксировали пожары в 3:30 ночи, - вспоминает Константеллос, - посылали людей, но они даже не могли найти очаг возгорания. А мы видели его с беспилотника!"

Однажды сразу шесть пожаров вспыхнули в 5:30 утра. Дроны сразу же заметили их.

"Благодаря тому, что изображения с беспилотников передавались на смартфоны, у нас была потрясающая координация. Менее чем за 40 минут мы потушили шесть пожаров в труднодоступных местах", - с гордостью рассказывает глава муниципалитета.

Менее обеспеченные районы не могут себе этого позволить

Радиус действия беспилотников составляет 15 км, они оснащены громкоговорителями и прожекторами для предупреждения людей, действия которых могут стать причиной возгорания в дни повышенной пожароопасности, или для отпугивания потенциальных поджигателей.

Муниципалитет даже реализует пилотную программу по предотвращению утоплений, в рамках которой беспилотники будут сбрасывать спасательные жилеты терпящим бедствие.

За круглосуточное наблюдение муниципалитет платит 13-14 тысяч евро в месяц. "Для нас это вполне приемлемая сумма, чтобы быть спокойными насчет пожаров", - говорит Константеллос.

Ангелакис из компании, занимающейся разработкой БПЛА, подчеркивает, что частная инициатива жителей Кифисии "впервые была реализована на добровольных началах, а не государственным органом".

За Кифисией последовал соседний с ней муниципалитет Дионисос.

Жители менее обеспеченных районов не могут позволить себе частное финансирование. Но власти на местах заинтересованы в этом, говорит Константеллос, отмечая, что система может быть использована для реагирования на другие стихийные бедствия, такие как наводнения и землетрясения.

"Как говорят лётчики: "Хорошо обученный пилот - лучшее средство безопасности", - напоминает Константелос, - Мы переносим это на гражданскую оборону и говорим: "Хорошо подготовленный город - лучшая защита от чрезвычайных ситуаций".