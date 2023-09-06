ВМО: в будущем волны экстремальной жары только усилятся

Экстремальные температуры сильно влияют на качество воздуха, здоровье людей и окружающую среду. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации
В мире становится все жарче, в чем многие из нас смогли убедиться этим летом.
Ученые утверждают, что причиной этого кроется в изменении климата, вызывающего все новые и новые волны жары.
Эти экстремально высокие температуры, усугубляемые лесными пожарами и пылью пустынь, оказывают заметное влияние на качество воздуха, здоровье людей и окружающую среду.
Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).
По мнению экспертов:
- В будущем волны экстремальной жары только усилятся;
- Проблемы качества воздуха и изменения климата должны решаться вместе;
- Европейская тепловая волна 2022 года, несомненно, привела к увеличению загрязнения озоном;
- Дым от лесных пожаров вредит здоровью людей, экосистемам и сельскохозяйственным культурам;
- Парки и деревья могут уменьшить "городские острова тепла".
Изменение климата, вызванное улавливающими тепло парниковыми газами в результате деятельности человека, представляет собой долгосрочную глобальную угрозу.
В то же время, загрязнение воздуха происходит в масштабах от нескольких дней до нескольких недель и носит более локальный характер.
Отчет ВМО приурочен к Международному дню чистого воздуха для голубого неба под эгидой ООН.
Тема этого года - "Вместе за чистый воздух" - акцентирует внимание на необходимости создания прочных партнерств, увеличения инвестиций и общей ответственности для победы над загрязнением воздуха.