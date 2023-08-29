За последние 30 лет использование кондиционеров в Европе выросло вдвое

Системы охлаждения воздуха европейцы применяют менее охотно, чем в США или Китае, но их продажи стремительно растут, особенно в южных странах континента.

В сравнении с жителями других континентов, европейцы не так активно прибегают к методам кондиционирования воздуха. Но данные статистики показывают, что с повышением температур, использование кондиционеров в странах ЕС неуклонно растёт.

РЕКЛАМА

Согласно последнему докладу Международного энергетического агентства (МЭА) от 2018 года, основанному на данных года 2016, в Европейском союзе установлено гораздо меньше систем охлаждения, чем в КНР или США, как в абсолютном выражении (96,5 млн единиц), так и в расчёте на 1000 жителей (около 20 единиц).

В те годы две трети всех систем кондиционирования воздуха в мире приходилось на три страны: Китай, США и Японию.

Согласно более свежим, но менее точным данным МЭА, в 2022 году уровень проникновения кондиционеров на рынок в США составил 90%, а в Европе - всего 19%.

В своих прогнозах для Евросоюза МЭА прочит 130 млн. установленных кондиционеров до конца 2023 года и полагает, что к 2050 году их количество на континенте должно увеличиться в четыре раза.

Особенностью европейского рынка по сравнению с рынками других стран является то, что первыми устройства для климат-контроля начали устанавливать в коммерческих зданиях, офисах компаний и предприятий, а не в частных домах.

Хотя сегодня домохозяйства их приобретают всё активнее, пока для многих кондиционеры считаются предметами роскоши.

Исследование, проведённое университетами Беркли (США) и Мангейма (Германия), которое охватило 16 стран мира, показало: чем богаче они, тем охотнее их жители покупают кондиционеры.

Так, потребителей смущает дороговизна установки и увеличение счетов за электроэнергию после запуска системы охлаждения воздуха.

На пользу здоровью, во вред экологии

У роста использования кондиционеров есть свои последствия. Они проявляются на протяжении всего срока их службы - от производства до поставки, эксплуатации и утилизации:

увеличение потребления энергии увеличение выбросов парниковых газов производимый эффект "острова тепла", особенно в городах.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в настоящее время системы кондиционирования воздуха выбрасывают в атмосферу около 1 млрд тонн CO2 в год при том, что общемировой показатель составляет 37 млрд тонн.

Клара Камараса, эксперт МЭА, поясняет, что кондиционирование воздуха "может создавать огромную нагрузку на электрические сети и ускорять выбросы парниковых газов, усугубляя климатический кризис".

РЕКЛАМА

Она добавляет: "Быстрый рост потребностей в кондиционировании воздуха может привести к использованию неэффективного и энергоёмкого оборудования. Кроме того, кондиционерам часто требуются большие объёмы воды, а некоторые из них, с определёнными хладагентами, обладают особенно высоким потенциалом разогрева, что также вредно для озонового слоя".

В период с 1979 по 2022 годы потребность в охлаждении зданий в странах ЕС возросла в четыре раза.

По данным Евростата, в настоящее время на охлаждение воздуха приходится всего 0,5% конечного потребления энергии европейскими домохозяйствами. Эта доля варьируется в зависимости от географического положения стран и местных климатических условий:

В городах использование кондиционеров усиливает эффект теплового острова. Системы кондиционирования воздуха способствуют изменению климата, так как охлаждая помещения, выбрасывают тепло в городское пространство, из-за чего там происходит повышение температур, особенно в ночное время.

Во Франции группа специалистов из Международного центра исследований окружающей среды и развития (Cired) под руководством Винсента Вигье, смоделировала сочетание тепловой волны и уровня оснащённости французской столицы кондиционерами.

РЕКЛАМА

Учёные рассчитали: если в течение 9 дней жары при 38°C все кондиционированные здания в Париже будут поддерживать температуру внутри помещений на уровне 23°C, то снаружи, в городе температура воздуха ночью повысится на 2,4°C. Тогда придётся снова включать кондиционеры. Это замкнутый круг, вырваться из которого можно, по мнению экспертов, только навсегда отказавшись от этой практики.

Базовая необходимость?

Однако в некоторых регионах кондиционирование воздуха всё чаще становится необходимостью.

"Некоторые пуристы считают, что мы вообще не должны использовать кондиционеры, но я думаю, что это попросту нереально", - говорит Роберт Дуброу, директор Центра изучения изменения климата и здоровья при Йельском университете.

Доступ к кондиционерам уже спасает десятки тысяч жизней в год, и эта цифра растёт, согласно недавнему отчету МЭА, одним из авторов которого является наш собеседник. Исследования показывают, что риск смерти от жары снижается примерно на 75% в тех домохозяйствах, где есть кондиционеры.

Все эксперты сходятся во мнении, что разумнее всего не сокращать использование кондиционеров как таковых, а продвигать более эффективные системы, с одной стороны, и отдавать приоритет теплоизоляции зданий и посадке растительности - с другой.

РЕКЛАМА

Клара Камараса отмечает, что "природные решения (...) вызывают всё больший интерес как средство борьбы с городскими островами тепла. Зелёные насаждения, зелёные крыши в дополнение к эффективным технологиям помогут городам следовать концепции устойчивого развития".

Поэтому она считает, что "приоритетное использование реверсивных тепловых насосов для отопления и улучшение теплоизоляции зданий может помочь городам повысить жизнеустойчивость к изменениям климата, одновременно решив проблему растущего спроса на энергию".