Европейский союз и НАТО осудили электронные нападения России на Германию и Чешскую Республику

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«Злонамеренная киберкампания является проявлением постоянного безответственного поведения России, - заявил в пятницу Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель от имени 27 стран-членов. - Эти действия направлены против институтов власти, государственных учреждений и поставщиков критически важной инфраструктуры в ЕС и за его пределами».

«Евросоюз не потерпит таких действий, призванных ослаблить социальную сплоченность и оказать влияние на демократические процессы», — добавил он, имея в виду июньские выборы в Европейский парламент.

В столь же резких выражениях штаб-квартира НАТО в Брюсселе призвала Москву соблюдать свои «международные обязательства», подчеркнув, что альянс «готов задействовать необходимые возможности для сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз».

Обе организации возложили вину на APT28 (английская аббревиатура Advanced Persistent Threat Actor 28). Считается, что это кибершпионская группировка, связанная с Главным управлением Генштаба, то есть службой военной разведки РФ.

В Германии APT28 обвиняют во взломе учетных записей электронной почты членов Социал-демократической партии (СДПГ), ведущей силы в правящей коалиции.

«Это абсолютно недопустимо и неприемлемо, это повлечет за собой последствия», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В Чешской Республике группировка напала на некоторые государственные учреждения, используя «ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook», сообщило в пятницу министерство иностранных дел страны. В нем отмечается, что вмешательство началось в 2023 году.

Публикация выводов двух стран послужила поводом для осуждающих заявлений ЕС и НАТО, которые были опубликованы почти одновременно.

Эта новость появилась на фоне повышения готовности в Восточной и Северной Европе в связи с опасностями, которые создаёт российская гибридная война.

В последние дни Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Финляндия забили тревогу в связи с глушением сигналов системы навигации GPS, что вынудило финскую авиакомпанию Finnair приостановить полеты в эстонский город Тарту. Эти действия рассматриваются как новая попытка Кремля принять ответные меры против санкций, введенных в связи с вторжением в Украину.

«Эти инциденты являются частью усиливающейся кампании, которую Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического союза и через своих доверенных лиц, - заявили в четверг в НАТО. - Сюда входят саботаж, акты насилия, кибернетическое и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции».