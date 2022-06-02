"Положить конец самоубийственной войне против природы" призвал Генеральный Секретарь ООН участников климатического саммита "Стокгольм 50+", который открылся в четверг. По словам Антониу Гутерриша, человечество уже потребляет почти вдвое больше, чем может предоставить планета, и её ресурсы скоро будут исчерпаны.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"Мы потребляем ресурсов на 1,7 планеты в год. И если мировое потребление было бы на уровне богатейших стран мира, то нам понадобилось бы больше трёх таких планет, как Земля. Мы сталкиваемся с тройным планетарным кризисом, это чрезвычайная климатическая ситуация, из-за которой с каждым годом гибнет и перемещается всё больше людей."

Премьер-министр Швеции призывает не забывать о климатических вопросах на фоне других проблем последнего времени.

Магдалена Андерссон, премьер-м инистр Швеции:

"Мы не должны позволять одному кризису затмевать другой. Мы просто должны работать усерднее. И война в Украине также ясно показала, что зависимость от ископаемого топлива — это не только климатический риск, но и риск для безопасности. И этому нужно положить конец".

Встреча в Стокгольме получила название в честь 50-летия всемирного экологического движения. Участники конференции обсуждают углеродные цели 2030-го и 2050-го годов и вновь призывают крупные страны отказываться от угольной энергетики и прекращать инвестиции в проекты, связанные с ископаемым топливом.