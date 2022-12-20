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Мир

Климатические изменения: страдает и природа, и человек

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 Euronews
Климатические изменения: страдает и природа, и человек
Авторское право  euronews

Изменение климата больше не абстрактное понятие, мы все можем его видеть и чувствовать. 2022 год был отмечен аномальной жарой, засухой, пожарами и наводнениями. Эти экстремальные погодные явления затронули миллионы людей во всем мире и обходятся в миллиарды евро.

Разрушительные наводнения в Пакистане привели к перемещению почти 8 млн человек. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), больше всего страдают люди на глобальном юге, хотя они меньше всего несут ответственность за изменение климата.

Средняя глобальная температура уже на 1,2 °C выше среднего доиндустриального уровня. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредила, что мы находимся на пути к превышению глобального потепления на 3°C к 2030 году, что более чем вдвое превышает лимит в 1,5°C, предусмотренный Парижским соглашением.

Это ставит Землю на перекрёсток, в котором пересекаются нескольких опасных переломных моментов, и это чревато катастрофическими последствиям. Так, возможно, уже слишком поздно предотвращать таяние ледяной шапки Гренландии: в течение длительного периода времени это уже привело к значительному повышению уровня моря.

Северная вечная мерзлота — еще одна бомба замедленного действия, поскольку она содержит около 1600 млрд тонн углерода (более чем в два раза больше, чем сегодня в атмосфере). Сейчас этот углерод заперт в земле, но если вечная мерзлота оттает, он попадёт в атмосферу и еще больше ускорит глобальное потепление.

Изменение климата не только разрушает природу, какой мы её знаем, оно влияет также на человека и становится ключевым фактором миграции. По прогнозу Института экономики и мира, к 2050 году климатических беженцев будет не менее 1,2 млрд человек. Это невидимый мировой кризис, поскольку те, кто покидают родные места из-за климатических изменений, не получают статуса беженца.

Чтобы избежать наихудших последствий климатического кризиса, мы должны вдвое сократить выбросы к 2030 году. Для этого потребуются радикальные изменения, начиная с 10 стран, на которые приходится 2/3 выбросов CO2.

НПО сожалеют о несоответствии между необходимыми действиями и тем, что происходит на самом деле. Климатическая конференция ООН COP 27 в Египте выявила рекордное число лоббистов ископаемого топлива, и отчёт показал, что нефтегазовые компании планируют пугающую экспансию, которая приведет к откачке 115 млрд тонн CO2.

"Мы едем по шоссе в климатический ад, не снимая ноги с педали акселератора", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

В знак протеста против продолжения добычи ископаемого топлива климатические активисты нацелились на произведения искусства в музеях. Их осудили и заклеймили как "климатических террористов". Пока они не причинили большого вреда, но если политики не предпримут действенных шагов, экологическое движение может прибегнуть к более радикальным средствам.