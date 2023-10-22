Они открывали мир: истории судна Фу и легендарной Nao Victoria

Очередной выпуск программы "Перекресток культур" приглашает найти точки соприкосновения в истории мореплавания Китая и Европы. На копиях древних судов можно выйти в море и сегодня.

Иероглиф удачи

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В древности Морской Шелковый путь был жизненно важным связующим звеном между Китаем и внешним миром. Но транспортировка товаров, особенно тяжелых и хрупких грузов, оставалась сложным делом.

Чтобы снизить риски, китайцы нашли гениальное решение: корабль Фу. Эти суда стали поистине революционными - там впервые была использована технология водонепроницаемых переборок. Нововведение позволило противостоять самым сильным штормам. "Переборки разделяют и укрепляют корпус, - рассказывает судовой эксперт Линь Пейцзун. - Под водонепроницаемыми отсеками есть заглушки. В случае течи вода скапливается в отсеках, а капитан может ее слить".

Перегородки, спасавшие суда от затопления. Euronews

Археологические находки показывают, что корабли использовали переборки еще во времена династии Сун, между 10 и 13 веками. Это деление корпуса, кстати, применяется до сих пор, предотвращая полное затопление судна в случае аварии. Это также предотвращает смещение груза.

"В древние времена на побережье провинции Фуцзянь наши предки жили на море, - рассказывает Чжан Гохуэй, строитель масштабных моделей Фу. - Суда были их источником существования, поэтому они непрерывно эволюционировали: мы прошли путь от первых плотов и каноэ до моделей Фу, предназначенных для дальних плаваний".

Суда Фу когда-то заполняли порты по всему Китаю. Появление современных моделей со стальным корпусом ознаменовало конец той славной эпохи. Но в 2020 году Линь Пейцзун собрал команду, чтобы построить полномасштабную копию легендарного корабля времен династии Мин (14-17 в.).

Полная копия судна Фу. Euronews

"Я работал моряком девять лет. - говорит Пейцзун. - Я знаю технику создания водонепроницаемых отсеков. Для нас, живущих в море, корабли Фу - родной дом. Моя мечта - пройти по морскому Шелковому пути".

Сегодня корабли Фу наиболее известны благодаря масштабным моделям. Чжан Гохуэй – мастер этого древнего ремесла. "Их название частично связано с тем, что они производятся в провинции Фуцзян, а еще с тем, что китайский иероглиф Фу в слове Фуцзянь означает "удача".

Одиссея Магеллана

Суда Фу открыли миру Китай, а легендарная Nao Victoria первой обогнула планету.

В 1519 году португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан отправился в самое долгое морское путешествие. Он вышел из Севильи с флотом из пяти кораблей с миссией - от имени испанской короны - найти западный путь к Молуккским островам, известным как острова специй. Изнурительное трехлетнее путешествие было отмеченомятежами, убийствами и, в конечном итоге, смертью Магеллана.

Журналист Euronews Пол Хэкетт взошел на борт судна-копии Nao Victoria и отправился из Джерси в Нормандию. Его спутник, моряк Хавьер, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся великий Магеллан. "Судном сложно управлять и сегодня, когда у нас есть мотор, ну а в те времена моряки зависели исключительно от ветра. Навигация была возможной, лишь когда он дул с кормы... Им приходилось ждать попутного ветра, пассата".

Наш корреспондент чувствует себя Магелланом. Euronews

К моменту, когда португальский путешественник пересек Атлантику и вошел в Тихий океан, он уже жестоко подавил мятеж. Но это была лишь прелюдия ужасных испытаний. Экспедиция не выходила на берег почти 100 дней, люди голодали и болели цингой... Как же они выжили?

"На самом деле там почти никто не выжил, - рассказывает Хавьер. - Главной проблемой стала нехватка воды, свежих фруктов и овощей. Они недооценили размеры Тихого океана, были плохо оснащены. Ну, а кто-то попал в плен к туземцам или был убит".

Другой герой истории

В конце концов экспедиция достигла Филиппин. Магеллан заявил о своих претензиях на землю в интересах Испании и был убит в схватке с местными племенами.

Выжившие моряки продолжили поход под руководством баска Хуана Себастьяна Элькано. Nao Victoriaв одиночку пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды, чтобы вернуться в Испанию, по пути нагрузившись специями... "История будто помещает Элькано в тень, а ведь именно он совершил кругосветное плавание, - говоритХавьер. - Интересно, что в начале он принимал участие в мятеже против Магеллана, но потом получил повышение".

Роль этого похода нельзя переоценить. "Они открыли Тихий океан для западного мира, привезли новые пряности, неизвестные доселе товары, нашли очень важные торговые маршруты, - перечисляет Хавьер. - Тогда мы впервые узнали о реальных размерах Земли".

Из 250 человек, отправившихся в плавание на флотилии, вернулись только 18. Поход на единственном сохранившемся судне Nao Victoria можно считать открытием эры глобализации.