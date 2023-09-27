Свадьба закончилась трагедией

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В результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек, еще 150 получили ранения. Сообщается, что невеста и жених погибли
В результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек, еще 150 получили ранения.
Трагедия произошла в иракской провинции Ниневия, где проживают преимущественно христиане.
Причина возгорания пока не ясна, но, по первым данным, пожар начался после запуска фейерверка. Быстрому обрушению здания, возможно, способствовали легковоспламеняющиеся материалы использованные при его строительстве.