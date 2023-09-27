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Свадьба закончилась трагедией

Пожарный в сгоревшем здании
Пожарный в сгоревшем здании Авторское право AP/Copyright 2023 The AP.
By Viktoria Sinkevich
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В результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек, еще 150 получили ранения. Сообщается, что невеста и жених погибли

В результате пожара на свадьбе на севере Ирака погибли по меньшей мере 100 человек, еще 150 получили ранения.

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Трагедия произошла в иракской провинции Ниневия, где проживают преимущественно христиане. 

Сообщается, что невеста и жених погибли

Причина возгорания пока не ясна, но, по первым данным, пожар начался после запуска фейерверка. Быстрому обрушению здания, возможно, способствовали легковоспламеняющиеся материалы использованные при его строительстве.

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