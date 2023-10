easyJet подал иск против Easy Life. Кто ещё судится из-за названий?

Британская лоукост-авиакомпания подала в суд на инди-группу за то, что в её названии есть слово "easy". За что бренды атакуют музыкантов и наоборот?

В сообщении, опубликованном на своей странице в социальных сетях, британская инди-группа Easy Life утверждает, что easyJet втягивает музыкантов их в "дорогостоящую судебную тяжбу", добавив, что они "практически бессильны против такой огромной корпорации".

Отреагировав с юмором, участники группы заявили, что находят ситуацию "уморительной", добавив: "Тем из вас, кто купил билеты на концерт, а в итоге полетел бюджетным рейсом на Тенерифе, мы приносим свои извинения".

Easy Life была создана в 2017 году, альбомы 2021 и 2022 годов Life's a Beach и Another Life достигли второго места в британских чартах.

Но в начале этого года группа отменила турне по Северной Америке из-за "финансовых трудностей", добавив: "Мы просто не в состоянии найти средства, чтобы привезти команду Easy этой весной". О каких трудностях идёт речь?

В комментарии BBC компания EasyGroup, владеющая easyJet, заявила, что за использование её торговой марки уже поплатились ряд компаний, в том числе один из крупнейших в Великобритании ритейлеров – Easylife.

Представитель EasyGroup добавил: "Стелиос Хаджи-Иоанну и EasyGroup владеют правом на использование слова easy в бренде".

Это не первый случай, когда компания Easyjet судится с брендами.

Еще в 2014 году миллиардер и основатель easyJet сэр Стелиос Хаджи-Иоанну объявил, что подаст судебный иск против Netflix из-за комедийного сериала Easy, утверждая, что использование названия нарушает европейское законодательство о товарных знаках.

Барби на скамье подсудимых

Песня Barbie Girl датской группы Aqua, вышедшая в 1997 году, мгновенно стала сенсацией.

Но юристам компании Mattel, выпускающей культовую пластмассовую куклу, явно не хотелось танцевать всю ночь напролёт под эту поп-мелодию.

Через полгода после выхода песни Mattel подала в суд на лейбл MCA records.

В иске утверждалось, что компания не давала разрешения на использование название Barbie. Mattel также обвинила группу Aqua в том, что она "сексуализирует" Барби такой фразой, как "целуй меня здесь, трогай меня там, занимайся сексом".

Дело дошло до Апелляционного суда США. Однако судья Алекс Козински вынес решение в пользу MCA, отметив, что песня является пародией и поэтому защищена Первой поправкой к конституции.

Mattel предпринимала попытки довести дело до Верховного суда, но безуспешно.

OK Go... в суд

Американские рокеры OK Go на протяжении нескольких месяцев были вовлечены в ожесточённую судебную тяжбу с брендом хлопьев Post Foods. Поводом для разбирательства стал запуск Post Foods новой линейки хлопьев OK Go.

Однако группа из Лос-Анджелеса, сотрудничавшая с Post Foods в 2011 году в рамках видеоролика на YouTube, рекламирующего Honey Bunches of Oats, была далеко не в восторге от этой новости. Группа владеет соответствующей торговой маркой с 2008 года.

Музыканты быстро отреагировали: юристы группы направили компании Post Foods письмо, в котором призвали её пересмотреть название, сославшись на нарушение прав на товарный знак.

Это только подлило масла в огонь: Post Foods подала на группу в суд в связи с возникшим спором. В итоге обе стороны урегулировали дело в досудебном порядке. Адвокаты обеих сторон обратились к федеральному судье штата Миннесота с просьбой окончательно прекратить делопроизводство, при этом каждая сторона сама оплачивает свои судебные издержки.

Впоследствии компания Post Foods удалила все упоминания о линейке OK Go на своём сайте.

Кейс One Direction

Но бывает и наоборот: некоторые музыкальные группы сами выступают в качестве истцов в подобных делах.

В 2014 году юристы англо-ирландского бой-бэнда One Direction угрожали подать в суд на ripnroll.com – маркетплейс по продаже презервативов – в связи с выпуском презервативов "One Erection", одобренных американским Управленим по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Эта серия контрацептивов была запущена на пике славы группы и позволяла фанатам оптом приобрести 1000 презервативов по цене 300 долларов.

"С этими презервативами можно двигаться только в одном направлении – вверх", – гласило описание товара.

По имеющимся сведениям, One Direction позабавил выход подобной продукции, но их юристы были не в восторге.

Поэтому одной только угрозы судебного разбирательства было достаточно, чтобы сайт прекратил выпуск презервативов. Тем не менее в настоящее время они доступны на других сайтах.