Новая старая Mexicana под контролем армии: дешевле лоукостеров и с гражданским кабинным экипажем

Авиакомпания Mexicana de Aviación, которая будет воссоздана в структуре Минобороны, обещает мексиканцам и туристам дешёвые билеты и новые направления. Президента Мексики обвиняют в "милитаризации" экономики и общества.

К концу года в Мексике будет перезапущен бренд Mexicana de Aviación. Новая государственная авиакомпания с таким названием будет эксплуатироваться Министерством обороны. Продажа билетов начнётся в сентябре.

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Денежные компенсации за приобретение названия будут распределены между бывшими сотрудниками старейшей мексиканской авиакомпании, которая была приватизирована в 2005, а пять лет спустя обанкротилась.

При нынешнем президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре вооружённые силы приобретают всё больший вес в стране. Под их управление уже переданы правоохранительные структуры, туристические объекты и инфраструктурные и транспортные проекты.

В частности, на одной из туристических паромных линий, обслуживающих архипелаг Лас-Трес-Мариас, работают представители ВМС.

Новая авиакомпания откроет порядка 20 маршрутов между Мехико и крупными и средними городами, некоторые из которых в настоящее время имеют ограниченное сообщение, а также курортами, такими как Канкун и Акапулько.

В воздухе под присмотром военных?

На борту самолётов Mexicana вы вряд ли услышите фразу "Пристегните ремень, это приказ!" Несмотря на то, что авиакомпания управляется военными, стюарды и стюардессы будут набраны из гражданских.

Минобороны сообщило, что авиакомпания возьмёт в лизинг 10 самолетов Boeing 737-800 у производителя, который также предоставит пилотов и бортпроводников.

Билеты могут упасть в цене: глава военного ведомства Луис Кресенсио Сандоваль пообещал, что цены будут на 18-20% ниже, чем у её основных конкурентов – Aeromexico и бюджетных перевозчиков Volaris и Vivaerobus.

Тем не менее чиновник не уверен, что авиакомпания выйдет в плюс. В таком случае, как предполагается, она будет существовать на государственные субсидии.

Сандоваль первоначально говорил, что контракт с Boeing будет заключен на сумму 4 млрд долларов (3,65 млрд евро), но затем заявил, что имел в виду 4 млрд песо или около 214 млн евро.

Mexicana увеличит объём перевозок в новом столичном аэропорту Фелипе-Анхелес, управляемым военными.

Компания также строит новый аэропорт на курорте Тулум, расположенном на Карибском побережье.

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По всей видимости, Mexicana будет также выполнять рейсы для доставки пассажиров в рамках президентского туристического проекта "Поезд Майя" (Tren Maya). Армия строит железнодорожную ветку, которая соединит пляжные курорты и археологические памятники на полуострове Юкатан.

Лопес Обрадор высказал предположение, что новая авиакомпания может выполнять одну из классических функций государственных перевозчиков: обслуживать провинциальные аэропорты на маршрутах, которые коммерческие авиакомпании считают нерентабельными.

Администрация президента согласилась выплатить бывшим сотрудникам исторической авиакомпании Mexicana почти 50 млн долларов (45,5 млн евро) за коммерческие права на торговую марку и ряд обветшалых помещений.

По мнению экспертов, эта сумма значительно превышает рыночную стоимость.

Перезапуск Mexicana в виде государственного авиаперевозчика – яркий пример политики Лопеса Обрадора, который критиковал решения предыдущих правительств о приватизации некогда обширных государственных предприятий.

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При этом некоторые обозреватели отмечают, что левый политик попал в почти полную зависимость от вооружённых сил, которые он считает оплотом борьбы с коррупцией.