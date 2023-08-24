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The Rolling Stones готовят первый за почти 20 лет альбом новых песен?

Легенды рок-музыки The Rolling Stones, похоже, проанонсировали новый альбом, разместив рекламу в местной газете.
Легенды рок-музыки The Rolling Stones, похоже, проанонсировали новый альбом, разместив рекламу в местной газете. Авторское право Chris Pizzello/Invision/AP
By David Mouriquand
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Не самый традиционный способ анонсировать свой первый за почти 20 лет альбом новых песен, но это же The Stones... Они более чем заслужили право поступать так, как им заблагорассудится.

Легенды рок-музыки The Rolling Stones, похоже, анонсировали новый альбом, разместив объявление в невзрачной местной газете.

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В Hackney Gazette (Хакни - один из кварталов Лондона) появилась загадочная реклама "Hackney Diamonds" - компании, которая называет себя "специалистами по ремонту стекол".

Hackney Gazette - X
The mysterious ad...Hackney Gazette - X

Реклама выглядит вполне безобидно, но при ближайшем рассмотрении сразу несколько признаков указывают на то, что речь может идти о "тизере" нового  альбома "Роллингов": наличие знакового логотипа в виде языка вместо точки над "i" в названии бренда и отсылки к хитам "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" и "Shattered".

"Наша дружная команда обещает вам удовлетворенность (satisfaction). Когда вы скажете "Приютите нас" (Gimme Shelter), мы починим ваши разбитые (shattered) окна", - говорится в рекламе.

Орлиные глаза суперфанов также заметили, что шрифт, которым написаны "Hackney Diamonds", совпадает со шрифтом, использованным на альбоме группы 1978 года "Some Girls".

Если вам нужны еще какие-то доказательства, то в рекламе также говорится: "Est. (основана) в 1962 году" - в том же году, когда была создана группа.

Реклама была впервые замечена Саймоном Харпером, основателем журнала Clash, который разместил ее на сайте X (бывший Twitter).

Так может ли эта реклама быть их анонсом, а "Hackney Diamonds" (на лондонском сленге - битое стекло) - названием долгожданного нового альбома с оригинальными песнями?

Мик Джаггер, Ронни Вуд и Кит Ричардс пока хранят молчание. Но, судя по всему, официальное объявление не за горами.

В рекламе говорится: "Открытие в сентябре 2023 года". Это уже скоро...

В газетной рекламе также указан номер телефона, по которому покупатели могут позвонить и узнать цену.

Если позвонить по этому номеру, то можно услышать записанное сообщение: "Добро пожаловать в компанию Hackney Diamonds, специализирующуюся на ремонте стекол. Не сердитесь, починитесь! Открытие в начале сентября, Mare Street, E8. Зарегистрируйтесь для напоминания на сайте www.hackneydiamonds.com. Приходите". Последняя фраза - Come on then - также может отсылать к песне Чака Берри Come on, которую Джаггер-Ричардс сотоварищи перепели в 1963 г.

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Если это действительно новый альбом Rolling Stones с совершенно новыми песнями, то он станет первым с альбома 2005 года "A Bigger Bang" и первым альбомом без барабанщика Чарли Уоттса, который умер в 2021 году.

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