Легендарный фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер отмечает 80-летний юбилей. В честь этого события галерея La Galerie de l'Instant в Ницце открыла фотовыставку о 60-летней карьере музыканта.

От этой новости многие почувствуют себя старыми: 26 июля Мику Джаггеру исполняется 80 лет.

Несложно подумать, что фронтмен группы Rolling Stones был значительно моложе, особенно если вы видели его выступления с легендарной, казалось, безграничной энергией.

Икона стиля: Мик Джаггер в Лондоне, 1964 год Terry O'Neill/La Galerie de L'instant

В рамках празднования дня рождения музыканта в галерее La Galerie de L'instant в Ницце проходит выставка, посвященная шестидесятилетней карьере Джаггера.

Безумные 60-е: Мик Джаггер в Лондоне, 1966 год Gered Mankowitz/La Galerie de L'instant

Мик Джаггер, безусловно, остается вне времени, поэтому вполне уместно, что выставка называется "Время на моей стороне".

Начиная с 1960-х годов вокалист Rolling Stones олицетворяет собой архетипическую рок-звезду, поэтому логично, что фотовыставка начинается именно с этого десятилетия.

Мистер и миссис Джаггер: Мик женится на Бьянке в Сен-Тропе, 1971 год Jean-Claude Deutsch/La Galerie de L'instant

Здесь представлены снимки молодого Джаггера, сделанные такими известными фотографами, как Терри О'Нил, Доминик Тарле и Геред Манковиц, в основном в Лондоне — городе, где Rolling Stones впервые обрели славу.

Мик Джаггер у самолета Starship с лого, на котором группа летала на гастроли, 1972 год Ethan Russell/La Galerie de L'instant

В 1970-е годы популярность группы росла, и она совершала мировые турне на фирменном самолете Rolling Stones под названием Starship (пер. — "звездный корабль).

Мик Джаггер смеется с коллегой по группе Китом Ричардсом в туре по Америке, 1972 год Ethan Russell/La Galerie de L'instant

В 70-е годы состоялась свадьба Джаггера с никарагуанской актрисой Бьянкой, которая нарушила свадебные традиции самым культовым образом — надела белый костюм и огромную шляпу.

Всегда шоумен: Джаггер выступает в Париже, 1976 год Dominique Tarlé/La Galerie de L'instant

На выставке также представлены снимки Джаггера эпохи глэм-рока 1980-х годов. Фотографии, на которых фронтмен, пожалуй, самой популярной группы всех времен запечатлен вместе со своей давней партнершей, супермоделью Джерри Холл, представляют собой настоящую усладу для глаз.

Мик Джаггер и Джерри Холл в Лондоне, 1981 год Norman Parkinson/La Galerie de L'instant

Выставка продлится до 1 октября в галерее La Galerie de L'instant по адресу: Ницца, 58 Rue Gioffredo.