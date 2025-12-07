Кораблекрушение мигрантов у берегов Крита: 17 человек погибли, двое спасены

17 человек, по уточнённым данным, погибли в результате крушения лодки у острова Крит. Тела были обнаружены в полузатопленной шлюпке в 36 морских милях к юго-западу от побережья Иерапетры в ходе спасательной операции в субботу днем.

После сигнала тревоги с грузового судна под турецким флагом на место прибыли два патрульных катера береговой охраны, судно Frontex, три патрульных судна, а также вертолёт Super Puma и самолёт Frontex.

Спасти удалось двух мужчин, граждан Египета. По данным береговой охраны, их переправили в Центр здоровья Иерапетры с симптомами гипотермии, голода и обезвоживания.

17 тел доставили в Главную университетскую больницу Ираклиона.

Администрация порта Иерапетра проводит предварительное расследование и заказала вскрытие в Лаборатории медицинских наук Университета Крита.