Кораблекрушение мигрантов у берегов Крита: 17 человек погибли, двое спасены

Спасенные мигранты прибывают на Крит - фото из архива
Спасенные мигранты прибывают на Крит - фото из архива Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано
Опубликовано


17 человек, по уточнённым данным, погибли в результате крушения лодки у острова Крит. Спасти удалось двоих, граждан Египта, их доставили в больницу Иерапетры с симптомами гипотермии, голода и обезвоживания.

17 человек, по уточнённым данным, погибли в результате крушения лодки у острова Крит. Тела были обнаружены в полузатопленной шлюпке в 36 морских милях к юго-западу от побережья Иерапетры в ходе спасательной операции в субботу днем.

После сигнала тревоги с грузового судна под турецким флагом на место прибыли два патрульных катера береговой охраны, судно Frontex, три патрульных судна, а также вертолёт Super Puma и самолёт Frontex.

Спасти удалось двух мужчин, граждан Египета. По данным береговой охраны, их переправили в Центр здоровья Иерапетры с симптомами гипотермии, голода и обезвоживания.

17 тел доставили в Главную университетскую больницу Ираклиона.

Администрация порта Иерапетра проводит предварительное расследование и заказала вскрытие в Лаборатории медицинских наук Университета Крита.

