Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Исчезновение партии урана в Нигере. Кто стоит за этим: Иран или Россия?

Нигерийские солдаты
Нигерийские солдаты Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By یورونیوز فارسی
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

После исчезновения урана с нигерийского рудника «Сомайер» прокуратура Парижа начала расследование по делу об «организованном хищении с целью служения интересам иностранной державы». Сейчас военные власти решительно отвергли выдвинутые против себя обвинения.

Военная хунта (Военный руководящий совет), управляющая Нигером после переворота в июле 2023 года, выступает за суверенитет над минеральными ресурсами страны, включая уран.

Ранее рудником Somayer ("Сомайер") управляла французская группа Urano. Правда, через несколько недель после объявления в июне о его национализации правительство Нигера объявило о том, что оно будет поставлять уран, произведенный французской компанией, на международный рынок.

Затем, в конце ноября, Urano предупредила в пресс-релизе, что партия урана с месторождения в Сомайере (ранее 63,4 % принадлежала этому французскому горнодобывающему гиганту, а 36,6 % — правительству Нигера) была изъята и исчезла.

В середине декабря в Париже началось расследование исчезновения стратегического сырья, направленного "на обслуживание интересов иностранной державы".

Военный режим Нигера отреагировал на расследование в Париже в субботу, 27 декабря, отвергнув выдвинутые против него обвинения в воровстве «в самой строгой форме».

Министр горнодобывающей промышленности Нигера полковник Осман Абарчи заявил в субботу вечером государственным СМИ: «Республика Нигер отвергает любую риторику, в которой осуществление суверенитета над национальным ресурсом равносильно воровству в самых решительных тонах... Идея продажи или кражи — опасная, безответственная и постыдная риторика... Нельзя украсть то, что находится в его законном владении».

Кто стоял за этим: Иран или Россия?

С тех пор как к власти в Нигере пришли военные, страна не скрывала своей готовности искать новых партнеров и смотрела в сторону Ирана или России. В июле Россия также выразила заинтересованность в разработке нигерского урана.

В свое время Евгений Пригожин, ныне покойный глава группы наемников Вагнер, также назвал военный переворот в Нигере «хорошей новостью» и предложил использовать силы Вагнера для наведения порядка в Нигере.

В декабре 2024 года компания Urano, 90 % капитала которой принадлежит французскому правительству, смирилась с потерей оперативного контроля над тремя дочерними горнодобывающими компаниями в Нигере. Но все же возбудила несколько международных арбитражных дел против правительства Нигера.

В конце сентября суд огласил решение по делу о руднике Somayer в пользу компании и обязал Нигер не продавать уран, добываемый компанией Somayer, на месторождении которой находится почти 1300 тонн концентрата рыночной стоимостью 250 миллионов евро.

После вынесения приговора партия урана, принадлежащая "Сомайер", исчезла.

Ранее, в марте 2024 года, также появились сообщения о секретной сделке между Нигером и Ираном по поставкам урана.

В то время даже Али аль-Амин Зейн, назначенный премьер-министром военного правительства Нигера, встречался с действующим президентом Ирана Ибрагимом Раиси, и американцы считали, что на встрече обсуждались детали соглашения. По сообщениям пресс-службы иранского лидера, Раиси "высоко оценил независимость и позицию" народа Нигера в отношении "европйеской монархической политики" и заявил о готовности наладить экономические отношения между странами.

Согласно статистическим данным Агентства по снабжению Oratum (ESA) за 2021 год, Нигер поставляет 4,7 процента мирового производства природного урана.

В 2023 году газета Le Monde также сообщила, что до недавнего времени эта африканская страна была поставщиком 20 % урана, используемого Францией.

После переворота в Нигере Европа все чаще обращается к Австралии, Китаю и Казахстану для приоберения урана.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Российские военные заняли американскую базу в Нигере

Франция закрыла посольство в Нигере, вывод военного контингента завершён

Путч в Нигере: переговоры эффекта не дают