Военная хунта (Военный руководящий совет), управляющая Нигером после переворота в июле 2023 года, выступает за суверенитет над минеральными ресурсами страны, включая уран.

Ранее рудником Somayer ("Сомайер") управляла французская группа Urano. Правда, через несколько недель после объявления в июне о его национализации правительство Нигера объявило о том, что оно будет поставлять уран, произведенный французской компанией, на международный рынок.

Затем, в конце ноября, Urano предупредила в пресс-релизе, что партия урана с месторождения в Сомайере (ранее 63,4 % принадлежала этому французскому горнодобывающему гиганту, а 36,6 % — правительству Нигера) была изъята и исчезла.

В середине декабря в Париже началось расследование исчезновения стратегического сырья, направленного "на обслуживание интересов иностранной державы".

Военный режим Нигера отреагировал на расследование в Париже в субботу, 27 декабря, отвергнув выдвинутые против него обвинения в воровстве «в самой строгой форме».

Министр горнодобывающей промышленности Нигера полковник Осман Абарчи заявил в субботу вечером государственным СМИ: «Республика Нигер отвергает любую риторику, в которой осуществление суверенитета над национальным ресурсом равносильно воровству в самых решительных тонах... Идея продажи или кражи — опасная, безответственная и постыдная риторика... Нельзя украсть то, что находится в его законном владении».

Кто стоял за этим: Иран или Россия?

С тех пор как к власти в Нигере пришли военные, страна не скрывала своей готовности искать новых партнеров и смотрела в сторону Ирана или России. В июле Россия также выразила заинтересованность в разработке нигерского урана.

В свое время Евгений Пригожин, ныне покойный глава группы наемников Вагнер, также назвал военный переворот в Нигере «хорошей новостью» и предложил использовать силы Вагнера для наведения порядка в Нигере.

В декабре 2024 года компания Urano, 90 % капитала которой принадлежит французскому правительству, смирилась с потерей оперативного контроля над тремя дочерними горнодобывающими компаниями в Нигере. Но все же возбудила несколько международных арбитражных дел против правительства Нигера.

В конце сентября суд огласил решение по делу о руднике Somayer в пользу компании и обязал Нигер не продавать уран, добываемый компанией Somayer, на месторождении которой находится почти 1300 тонн концентрата рыночной стоимостью 250 миллионов евро.

После вынесения приговора партия урана, принадлежащая "Сомайер", исчезла.

Ранее, в марте 2024 года, также появились сообщения о секретной сделке между Нигером и Ираном по поставкам урана.

В то время даже Али аль-Амин Зейн, назначенный премьер-министром военного правительства Нигера, встречался с действующим президентом Ирана Ибрагимом Раиси, и американцы считали, что на встрече обсуждались детали соглашения. По сообщениям пресс-службы иранского лидера, Раиси "высоко оценил независимость и позицию" народа Нигера в отношении "европйеской монархической политики" и заявил о готовности наладить экономические отношения между странами.

Согласно статистическим данным Агентства по снабжению Oratum (ESA) за 2021 год, Нигер поставляет 4,7 процента мирового производства природного урана.

В 2023 году газета Le Monde также сообщила, что до недавнего времени эта африканская страна была поставщиком 20 % урана, используемого Францией.

После переворота в Нигере Европа все чаще обращается к Австралии, Китаю и Казахстану для приоберения урана.