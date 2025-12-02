Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Кипр беззащитен против беспилотников: отчёт

Фото из файла
Фото из файла Авторское право  James Brooks/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право James Brooks/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
За семь лет островное государство так и не смогло организовать оборону от БПЛА

Кипр по-прежнему не защищён от беспилотных летательных аппаратов, несмотря на семилетние попытки организовать подобную систему: об этом говорится в отчёте Счётной палаты республики.

Первую попытку предприняли ещё в 2018 году, объявив открытый конкурс. Но уже через год власти, сославшись на отсутствие средств в бюджете, тендер отменили.

Более серьёзно к вопросу подошли в 2021 году; специалисты, согласно отчёту СП, предложили принцип двух независимых, но работающих вместе систем: обнаружения БПЛА и их глушения/уничтожения.

Тендер выиграла компания ADAPTIT, обещавшая к концу 2024-го разместить оборонительные системы в пяти точках: президентском дворце, в аэропортах Ларнаки и Пафоса, в главном полицейском управлении и центральной тюрьме Никосии.

Однако и здесь дело не дошло до реализации. В апреле 2025 года проект закрыли по причине неисполнения подрядчиком контрактных обязательств. Даже реализованный второстепенный элемент проекта — отключение в тюрьме мобильных сигналов (по которым могут наводиться дроны) — не работал.

Ειδική-Έκθεση για άμυνα έναντι drones by JuankaraGR

