У организаторов теракта в Сиднее были СВУ, но они не взорвались

По данным австралийской полиции, организаторы теракта на пляже Бонди под Сиднеем имели при себе, кроме огнестрельного оружия, ещё и самодельные взрывные устройства.

Их бросили в собравшихся на празднование Хануки, но устройства не сработали.

Об этом следователи сообщили вскоре после того, как выживший нападавший — 24-летний Навид Акрам — был выписан из больницы и переведён в исправительное учреждение. Ему предъявлены обвинения в убийстве 15 человек.

По данным следствия, отец и сын Акрамы несколько месяцев готовились к теракту, упражняясь в стрельбе на Филиппинах и в самой Австралии.

50-летний Саджид Акрам, ликвидированный полицейскими, перед нападением записал видеоролик, где мужчины заявили о верности группировке ИГ.

После теракта, самого смертоносного в Австралии за три десятилетия, власти штата Новый Южный Уэльс готовят законопроект об ужесточении правил владения огнестрельным оружием.

Среди предложений — наличие австралийского гражданства станет обязательным условием для получения лицензии, а число стволов на одного владельца будет ограничено четырьмя.