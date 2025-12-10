Кипр построит 500 домов с доступным жильем

Кипр построит 500 домов в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Пафосе, чтобы решить жилищный кризис, охвативший островную страну и всю Европу.

Как объявил президент Кипра Никос Христодулидис, правительство построит дома на государственной земле, на участках, указанных Департаментом городского планирования страны.

"Мы объявили о двух новых проектах, в частности, о проекте строительства 500 домов, жилых комплексов, в Лимассоле, Ларнаке, Никосии и Пафосе стоимостью 70 млн евро на государственной земле стоимостью 7 млн евро, что на практике продемонстрирует нашу идеологическую и политическую ориентацию", — сказал Никос Христодулидис.

Министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну сообщил, что также будут построены коллективные резиденции для работников туристического, промышленного и торгового секторов.

Таким образом правительство Кипра надеется решить основную проблему с жильем для сотрудников предприятий этих отраслей.

"Наш главный приоритет — строительство новых единиц жилья, особенно доступного, а также поддержка наших граждан с низким и средним уровнем дохода, с акцентом на молодые семьи", — сказал министр.

Новые единицы жилья будут предоставляться в аренду по доступным ценам семьям или незамужним людям на основе конкретных критериев. Их строительством займутся частные компании на основе тендера. Жилье будет находиться в собственности государства.