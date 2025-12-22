Российские официальные лица неоднократно заявляли, что коммерческие спутники, обслуживающие вооруженные силы Украины, могут стать "законными целями" для ВКС РФ. В частности, об этом говорил представитель российского МИДа Константин Воронцов.

"Квазигражданская инфраструктура может оказаться "законной целью" для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей", - заявил Воронцов в октябре 2022 года на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.

По всей видимости, сейчас Россия занимается разработкой противоспутникового оружия, целью которого может стать группировка спутников Starlink Илона Маска, играющая важную роль в обеспечении связи для Украины, в том числе на фронте. Об этом свидетельствуют данные разведывательных служб стран НАТО, пишет Associated Press.

В документах, к которым получили доступ журналисты АР, утверждается, что Москва считает систему Starlink значительной угрозой. Тысячи спутников обеспечивают украинскую армию связью и помогают наводить оружие.

Оружие зонального действия, предположительно, будет поражать космические спутники "облаками шрапнели", сотнями тысяч мелких элементов, нанося ущерб в первую очередь солнечным панелям, самым уязвимым конструкциям.

Размер этих элементов будет столь мал, что их не смогут обнаружить ни наземные, ни космические системы, пишет агентство, вследствие чего будет трудно обвинить РФ в этих атаках.

Более масштабной целью использования нового вида оружия может быть "ограничение превосходства Запада в космосе", считают в разведслужбах.

Опрошенные АР эксперты полагают, что подобное "не кажется неправдоподобным". В декабре Россия заявила о развертывании наземной ракетной системы С-500, способной поражать низкоорбитальные цели, напоминает издание.

Вместе с тем специалисты указывают, что применение неизбирательного оружия зонального действия может привести к неконтролируемому сопутствующему ущербу, пострадать могут космические объекты самой России или Китая, в том числе МКС.

Подобные российские исследования могут носить чисто экспериментальный характер, предполагает специалист по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон.

Система находится в активной разработке, и информация о сроках предполагаемого развертывания конфиденциальна, сообщил источник АР, знакомый с разведданными.