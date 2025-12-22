В Саудовской Аравии открылся алкогольный магазин для иностранцев

Решение было принято без официального объявления, и новость фактически передавалась среди живущих и работающих в Эр-Рияде иностранцев из уст в уста; но теперь, по словам свидетелей, у лавки без вывески в дипломатическом квартале Эр-Рияда выстраиваются длинные очереди.

Для дипломатов магазин открылся ещё в январе 2024-го, а теперь туда пускают и других иностранцев-немусульман, имеющих вид на жительство «премиум-класса»: его выдают ценным специалистам, инвесторам и крупным предпринимателям.

Каждого посетителя проверяют на трезвость. Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов запрещено, у покупателей проверяют даже часы и очки.

Цены, по словам побывавших в лавке, весьма высоки, а выбор пока что ограничен. При этом дипломаты по своему статусу освобождены от уплаты пошлин, а вот обладателям ВНЖ приходится платить всю сумму.

Ввоз алкоголя в Саудовскую Аравию был запрещён в 1952 году, после трагедии, случившейся годом ранее: принц Мишари, 19-летний сын основателя Саудовской Аравии, короля Абдул-Азиза аль Сауда, напился на вечеринке в доме британского консула в Джидде, вытащил оружие и застрелил хозяина дома.

Ослабление запрета связывают с реформами фактического лидера королевства, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который поставил цель привлекать больше иностранных туристов и бизнесменов, чтобы снизить зависимость страны от добычи нефти.

В рамках этих реформ ранее были открыты кинозалы, разрешено проведение музыкальных фестивалей, а женщинам позволили водить машину.