Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Саудовской Аравии открылся алкогольный магазин для иностранцев

Иностранные туристы в Джидде
Иностранные туристы в Джидде Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

У магазина нет вывески и строжайшие меры безопасности, но туда уже выстраиваются очереди

Решение было принято без официального объявления, и новость фактически передавалась среди живущих и работающих в Эр-Рияде иностранцев из уст в уста; но теперь, по словам свидетелей, у лавки без вывески в дипломатическом квартале Эр-Рияда выстраиваются длинные очереди.

Для дипломатов магазин открылся ещё в январе 2024-го, а теперь туда пускают и других иностранцев-немусульман, имеющих вид на жительство «премиум-класса»: его выдают ценным специалистам, инвесторам и крупным предпринимателям.

Каждого посетителя проверяют на трезвость. Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов запрещено, у покупателей проверяют даже часы и очки.

Цены, по словам побывавших в лавке, весьма высоки, а выбор пока что ограничен. При этом дипломаты по своему статусу освобождены от уплаты пошлин, а вот обладателям ВНЖ приходится платить всю сумму.

Ввоз алкоголя в Саудовскую Аравию был запрещён в 1952 году, после трагедии, случившейся годом ранее: принц Мишари, 19-летний сын основателя Саудовской Аравии, короля Абдул-Азиза аль Сауда, напился на вечеринке в доме британского консула в Джидде, вытащил оружие и застрелил хозяина дома.

Ослабление запрета связывают с реформами фактического лидера королевства, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который поставил цель привлекать больше иностранных туристов и бизнесменов, чтобы снизить зависимость страны от добычи нефти.

В рамках этих реформ ранее были открыты кинозалы, разрешено проведение музыкальных фестивалей, а женщинам позволили водить машину.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

GCF: в 2025 году акцент пал на киберугрозы и международное сотрудничество

Победители Чемпионата мира по киберспорту в Эр-Рияде получили 70 млн долларов призового фонда

Мусульманские паломники идут на гору Арафат. В Мекке - палящий зной