ВМС Германии получили от США первый противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon. Это самый крупный морской охотник, которыми когда-либо владели немецкие военные. Министр обороны Борис Писториус лично принимал его в берлинском аэропорту. Самолет, который может преодолевать расстояние более 7 000 километров, вылетел из США и добрался до столицы Германии через Исландию. В Берлине это событие назвали великим днем для немецкой и европейской безопасности.

В общей сложности до 2028 года должны быть поставлены 8 "Посейдонов". Стоимость контракта - 3,1 миллиарда евро.

Вооружение для подводной войны

Чтобы топить подводные лодки, пилоты могут сбрасывать глубинные бомбы или легкие торпеды. Последние имеют длину 2,7 метра и весят 300 килограммов. На "Посейдоне" предусмотрено место для пяти таких торпед MK-54.

С помощью нового дальнего морского разведывательного самолета Федеральное министерство обороны хочет подготовиться к ведению подводной войны. Именно с этой целью и был модернизирован коммерческий самолет Boeing 737. Военно-морская версия самолета оснащена всеми видами современной техники, а также люками для торпед и буев.

В частности, "Посейдон" может устанавливать буи с гидролокаторами для обнаружения подводных лодок. Они излучают звуковые волны. Если они отражаются, подводный микрофон регистрирует эхо. Буи также используются для обнаружения атомных подводных лодок.

Для борьбы с военными кораблями можно загрузить четыре противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon. Они перевозятся под крыльями. Морской разведывательный самолет также может атаковать цели на суше.

"P-8 надолго укрепит наши возможности по морской разведке, глобальному наблюдению за морем и, в частности, по обнаружению и борьбе с вражескими подводными лодками, - заявил инспектор ВМС Ян Кристиан Каак в интервью Der Spiegel. - С "Посейдоном" у ВМС появился новый "летающий дозорный".

В состав тактического экипажа входят три пилота, два тактических координатора и шесть операторов датчиков.

Наблюдение в Северной Атлантике

Военно-морской флот намерен использовать самолет в первую очередь в Северной Атлантике. Именно здесь находится так называемый Фареро-Исландский рубеж - линия противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. Этот стратегически важный морской район считается главной артерией снабжения альянса. В случае нападения российские подводные лодки могут нарушить проходящие здесь линии снабжения.

Россия также может атаковать из Балтийского моря через Санкт-Петербург или из Средиземного моря через Гибралтарский пролив, узкий перешеек между Испанией и Марокко.

После многих лет жесткой экономии воды Европы сегодня считаются недостаточно защищенными. И это несмотря на то, что по дну проложены тысячи километров драгоценных кабелей из Северной и Центральной Европы.

Российские подводные лодки пытаются шпионить за ними, разведывать узлы и кабельные системы, повреждая некоторые из них. До сих пор им это часто удавалось. Европа находится в состоянии боевой готовности с тех пор, как в сентябре 2022 года несколько трубопроводов "Северного потока"были взорваны, предположительно проукраинской группировкой.

Укрепление НАТО

Чтобы лучше защитить критически важную инфраструктуру, Великобритания и Германия подписали в 2024 году "Соглашение Тринити-хаус". В будущем они хотят объединить силы и регулярно проводить совместные патрульные полеты над Северным морем и Северной Атлантикой. Немецкие самолеты "Посейдон" в некоторых случаях будут взлетать с военной базы Лоссимут в Шотландии.

В центре внимания союзников - также российские атомные подводные лодки. "Важно знать, где они находятся и что делают. Мы можем сделать это с помощью P-8 Poseidon", - сказал Писториус во время визита в Шотландию несколько недель назад.

Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус во время подписания совместного соглашения, 23 октября 24 г. PA

Помимо Германии и Великобритании, морские патрульные самолеты есть и у других партнеров по НАТО, включая США и Норвегию.

С помощью P-8A бундесвер заменяет ранее использовавшиеся самолеты P-3C Orion. Этим самолетам с винтовым двигателем уже около 40 лет, и они были приобретены в 2004 году у Нидерландов. Они также используются в Португалии: страна приобрела шесть самолетов. Португалия намерена использовать их для расширения своего существующего флота P-3C Orion.

Первый из прибывших в Германию "Посейдонов" размещен на авиабазе Нордхольц в районе Куксхафена, являющейся разведывательной базой НАТО.