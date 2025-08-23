Арестованный украинец, вероятно, руководил диверсией на "Северном потоке": был ли Киев причастен к этому?

РЕКЛАМА

Согласно последним данным, арестованный в Италии украинец Сергей К., как утверждается, руководил общей операцией по взрыву на трубопроводах Nord Stream и диверсионной группой. Это следует из ордера на арест, доступ к которому получили журналисты ARD, Süddeutsche Zeitung и ZEIT.

Адвокат предполагаемого нападавшего отрицает эти обвинения, как сообщают итальянские СМИ. Гражданин Украины был арестован в среду вечером в провинции Римини, Италия. Вместе с женой и двумя детьми он проводил там отпуск. 49-летнего гражданина подозревают в антиконституционном саботаже. На его арест был выдан международный ордер.

Следы до самой Украины

26 сентября 2022 года неизвестные подорвали бомбами три из четырех газопроводов Nord Stream на дне Балтийского моря. Газопроводы предназначались для снабжения Германии российским газом. Когда началась война в Украине, проект был остановлен.

По данным следствия, подозреваемый украинец вместе с пятью другими мужчинами и женщиной получил поддельные паспорта. Они приплыли к трубопроводам на парусной яхте "Андромеда", которую заранее наняли. Там водолазы заложили не менее четырех бомб на глубине до 70-80 метров и прикрепили их к трубопроводам Nord Stream 1 и Nord Stream 2, говорится в ордере на арест. Затем их якобы забрал водитель и отвез в Украину.

Является ли диверсия испытанием для отношений между Германией и Украиной?

Представители следственной группы предполагают, что подозреваемыми являются несколько гражданских лиц, бывших и действующих военнослужащих. Немецкие следователи вышли на след Владимира З. в прошлом году. Одного из подозреваемых дайверов по делу "Северного потока". Он проживал в Польше. Но Владимиру З. удалось избежать ордера на арест. По сообщениям СМИ, он скрылся на украинском дипломатическом автомобиле, прежде чем польская полиция смогла его задержать.

Предполагаемый руководитель диверсионной группы также оказался связан с украинской секретной службой. По информации Der Spiegel, десять лет назад он работал на СБУ. Как сообщает ZEIT, он до сих пор активно работает в ассоциации резервистов спецслужб.

Поэтому нельзя исключать возможность того, что к этому причастно украинское правительство. Это деликатное предположение, которое может подвергнуть испытаниям отношения между Германией и Украиной. До сих пор Германия считалась одним из самых сильных сторонников Украины в войне с Россией. Однако президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отрицал ее участие.

По словам итальянских властей, Сергей К. останется под стражей в Италии по меньшей мере до начала сентября. Затем он может быть экстрадирован в Германию. Гражданин Украины намерен защищаться от передачи в Германию, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на его адвоката. Слушание по вопросу возможной экстрадиции должно состояться в середине следующей недели. Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.