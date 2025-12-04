"Сделано в Европе": укрепляя собственную оборонную промышленность, ЕС раздражает Вашингтон

Европа покупает оружие. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину канцлер Олаф Шольц от СДПГ объявил о вираже: помимо энергетической независимости, Германия должна обладать более мощным потенциалом безопасности и обороны. С тех пор страна вооружается.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы на оборону в размере 108,2 млрд евро. Эти расходы распределяются как 82,7 млрд из регулярного оборонного бюджета и 25,5 млрд из специального фонда бундесвера.

Большинство контрактов на закупку должны получить европейские производители. Лишь около 8 % будет закуплено в США, о чем Euronews сообщал еще в сентябре.

На встрече стран-членов НАТО заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау раскритиковал Европу за то, что та отдаёт предпочтение собственной оборонной промышленности перед американскими поставщиками, о чем впервые сообщило издание Politico. Ландау призвал Европу перевести расходы на оборону в оперативные возможности и не исключать американские компании из рынка.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3 декабря 2025 г. Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

В период с 2020 по 2024 годы из США в Европу, включая Украину, было импортировано в три раза больше оружия, чем за предыдущие пять лет. Доля экспорта американского оружия в Европу выросла с 13 до 35 %. При этом Германия увеличила свой импорт на 334 %, причём около 70 % - из США.

"То, где Германия покупает оборудование для целей обороны, в первую очередь зависит от того, кто предоставляет бундесверу наилучшие возможности", - заявил бывший американский генерал Бен Ходжес в интервью Euronews.

Хотя Берлин полагается на местные оборонные организации, они не могут - или не хотят - производить всё, что нужно армии. Это касается, например, истребителя F35, 35 единиц которого были закуплены у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin на специальные средства.

Ввиду высокой сложности и секретности технологий истребителя, его производство за пределами США невозможно. Кроме того, специальные производственные мощности, законодательные экспортные ограничения (ITAR) и стратегические интересы не позволяют производить истребитель за рубежом.

Уже обсуждался вопрос о том, смогут ли европейские истребители, такие как шведский Gripen, заменить F-35. Но даже это не так просто, как кажется. По имеющимся данным, F-35A (то есть модель, которую получит Бундесвер) сертифицирован для несения американской ядерной бомбы B61-12. Это значит, что самолёт способен нести как обычное, так и ядерное оружие, и рассматривается как потенциальная платформа для замены старых моделей с ядерным потенциалом в рамках программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия, таких как Tornado.

F35 от Lockheed Martin совершает показательный полёт на Парижском авиасалоне в Ле Бурже 16 июня 2025 г. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

В рамках программы обмена ядерным оружием США разместили его в Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц, где находится одноимённая авиабаза. На ней базируется 33-е тактическое авиакрыло бундесвера. Хотя то, что там размещены ядерные бомбы, является секретом Полишинеля, США пока не подтвердили это официально.

"От 2 до 5 %"

Еще до вступления в должность президент США Дональд Трамп призвал Европу встать на ноги в области обороны. Как и возможная поддержка США в случае создания альянса, которую он поставил под сомнение еще в 2016 году.

"Я не хочу, чтобы мной пользовались, - сказал Трамп на предвыборном мероприятии в 2016 году, - мы защищаем страны, а потом появляются эти глупые люди и говорят: "Но у нас есть договор". Я отвечаю: "Да, у них тоже есть договор - они должны платить".

В прошлом году Германия впервые достигла 2-процентного показателя НАТО, согласно которому все страны-члены должны постоянно тратить на оборону именно такой показатель от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако в этом году Трамп потребовал, чтобы расходы на оборону составляли 5 % от ВВП. Тем не менее в июне этого года страны-члены договорились о 3,5 %. По данным Министерства обороны, Германия должна достичь этого показателя в 2029 году.

Согласно собственным данным, в 2026 году министерство планирует потратить на бундесвер более 108 млрд евро, включая расходы на материалы, оборудование, инфраструктуру и увеличение численности персонала. Прогнозируется тенденция к росту до 152 млрд евро в 2029 году, что соответствует трёхкратному увеличению по сравнению с 2023 годом.

Related Новый немецкий танк защитили из Израиля

Бундестаг принял оборонный бюджет на 2026 год в конце ноября: 82,69 млрд евро будут выделены из раздела 14 и 25,51 млрд евро - из специального фонда бундесвера.