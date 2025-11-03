Британские власти предъявили 12 пунктов обвинения подозреваемому в резне в поезде

Власти Великобритании предъявили 32-летнему Энтони Уильямсу обвинения из 12 пунктов в множественных покушениях на убийство, нанесении телесных повреждений и незаконном хранении холодного оружия после кровавого инцидента в скоростном поезде, шедшем из города Донкастер в направлении Лондона. Там в минувшую субботу на пассажиров и проводников напал вооружённый ножом человек, ранив 11 человек.

Очевидцы рассказывали СМИ о панике в поезде и "крови повсюду". Через 8 минут после первого сигнала об атаке поезд остановился на станции Хантингдон, где его встретила полиция.

Изначально сообщалось, что на месте преступления задержали двух мужчин, позднее одного отпустили. Энтони Уильмс остался под арестом. The Daily Telegraph сообщает, что в момент нападения Уильямс выкрикивал фразу "Дьявол не победит", а во время задержания вел себя неадекватно и смеялся.

Власти не рассматривают случившееся как теракт. Министр транспорта сообщила, что подозреваемый, гражданин Великобритании, не был известен ни антитеррористической полиции, ни службам безопасности и не проходил по программе по предотвращению радикализации.

Судебные следователи осматривают место, где путешественники оставили свои вещи после массовой поножовщины в поезде, следовавшем в Лондон, в Хантингдоне, 2 ноября 2025 года. AP Photo

В полиции уточнили, что Уильямса также подозревают в причастности к трем другим нападениям, которые случились в пятницу и субботу в Питерборо и Лондоне. В результате одного инцидента пострадал 14-летний подросток.

Вооруженные полицейские патрулируют международный вокзал Сент-Панкрас в Лондоне, 3 ноября 2025 года AP Photo

Резня в поезде на востоке Англии шокировала британцев. Слова поддержки пострадавшим высказали премьер-министр Кир Стармер и король Карл III.

По всей стране усилены полицейские патрули на железнодорожных станциях.