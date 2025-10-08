Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Германия: В нападении на избранного мэра города Хердекке подозревают её приемную дочь

Полицейский стоит на перекрытой дороге в Хердекке, Германия, 7 октября 2025 г.
Полицейский стоит на перекрытой дороге в Хердекке, Германия, 7 октября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

57-летняя Ирис Штальцер получила многочисленные ножевые ранения в своем доме в Хердекке на западе Германии и была госпитализирована в критическом состоянии. Медики говорят, что её жизнь сейчас вне опасности.

РЕКЛАМА

Нападение на новоизбранного бургомистра немецкого города Хердекке Ирис Штальцер, по всей видимости, совершила её 17-летняя приемная дочь, сообщили следователи в среду.

Полученные политиком ножевые ранения первоначально сочли опасными для жизни, она была госпитализирована в критическом состоянии, для перевозки женщины в больницу использовался вертолет.

В среду медики сообщили, что жизни Штальцер больше ничего не угрожает.

Днем ранее в службу спасения позвонила 17-летняя приемная дочь политика и сообщила, что ее мать была тяжело ранена возле дома при попытке ограбления.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Штальцер сидящей в кресле с множественными ножевыми ранениями и определили, что нападение, по-видимому, произошло в помещении.

Следователи нашли в доме два ножа, а также одежду, которая, предположительно, использовалась при нападении. Они задержали приемных дочь и сына Штальцер.

По словам представителя полиции Йенса Раутенберга, вечером во вторник Штальцер сообщила следователям, что нападение совершила приемная дочь.

Из-за чего именно произошел конфликт не сообщалось. Раутенберг не стал комментировать возможный мотив нападения, сказав, что это еще вопрос для расследования.

Судебные следователи появляются на месте преступления на улице в Хердекке, ФРГ. 7 октября 2025 года.
Судебные следователи появляются на месте преступления на улице в Хердекке, ФРГ. 7 октября 2025 года. AP

Прокурор Бернд Хальдорн заявил, что, по его мнению, в данном случае речь идет лишь о нанесении телесных повреждений.

Полиция и прокуратура намерены освободить детей и передать их в руки ведомства по делам молодежи, которое примет решение о дальнейших мерах, пока продолжается расследование.

Нападение на Штальцер, которое последовало за насилием в отношении некоторых других немецких политиков в последние годы, вызвало быстрое осуждение со стороны канцлера Фридриха Мерца и других.

Однако во вторник следователи заявили, что признаков того, что нападение совершено по политическим мотивам, нет.

Телекомпания WDR сообщила, что в прошлом полиция неоднократно приезжала в дом Штальцер из-за сообщений о домашнем насилии.

Журнал Spiegel сообщил, что летом этого года в полицию поступила информация о том, что приемная дочь Штальцер напала на нее с ножом.

Штальцер, член левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), одного из членов правительственной коалиции Германии, вступит в должность бургомистра 1 ноября.

Хердекке - город с населением около 23 тысяч человек в Рурской области на западе Германии, расположенный недалеко от Дортмунда и Дюссельдорфа.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

