Германия: В нападении на избранного мэра города Хердекке подозревают её приемную дочь

57-летняя Ирис Штальцер получила многочисленные ножевые ранения в своем доме в Хердекке на западе Германии и была госпитализирована в критическом состоянии. Медики говорят, что её жизнь сейчас вне опасности.
Нападение на новоизбранного бургомистра немецкого города Хердекке Ирис Штальцер, по всей видимости, совершила её 17-летняя приемная дочь, сообщили следователи в среду.
Полученные политиком ножевые ранения первоначально сочли опасными для жизни, она была госпитализирована в критическом состоянии, для перевозки женщины в больницу использовался вертолет.
В среду медики сообщили, что жизни Штальцер больше ничего не угрожает.
Днем ранее в службу спасения позвонила 17-летняя приемная дочь политика и сообщила, что ее мать была тяжело ранена возле дома при попытке ограбления.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Штальцер сидящей в кресле с множественными ножевыми ранениями и определили, что нападение, по-видимому, произошло в помещении.
Следователи нашли в доме два ножа, а также одежду, которая, предположительно, использовалась при нападении. Они задержали приемных дочь и сына Штальцер.
По словам представителя полиции Йенса Раутенберга, вечером во вторник Штальцер сообщила следователям, что нападение совершила приемная дочь.
Из-за чего именно произошел конфликт не сообщалось. Раутенберг не стал комментировать возможный мотив нападения, сказав, что это еще вопрос для расследования.
Прокурор Бернд Хальдорн заявил, что, по его мнению, в данном случае речь идет лишь о нанесении телесных повреждений.
Полиция и прокуратура намерены освободить детей и передать их в руки ведомства по делам молодежи, которое примет решение о дальнейших мерах, пока продолжается расследование.
Нападение на Штальцер, которое последовало за насилием в отношении некоторых других немецких политиков в последние годы, вызвало быстрое осуждение со стороны канцлера Фридриха Мерца и других.
Однако во вторник следователи заявили, что признаков того, что нападение совершено по политическим мотивам, нет.
Телекомпания WDR сообщила, что в прошлом полиция неоднократно приезжала в дом Штальцер из-за сообщений о домашнем насилии.
Журнал Spiegel сообщил, что летом этого года в полицию поступила информация о том, что приемная дочь Штальцер напала на нее с ножом.
Штальцер, член левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), одного из членов правительственной коалиции Германии, вступит в должность бургомистра 1 ноября.
Хердекке - город с населением около 23 тысяч человек в Рурской области на западе Германии, расположенный недалеко от Дортмунда и Дюссельдорфа.