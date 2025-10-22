В Португалии увеличилась рождаемость

Согласно данным Национального института здравоохранения Португалии (INSA), в в стране увеличилась рождаемость. До сентября текущего года было проведено 65 410 специализированных анализов неонатального скрининга, что на 2173 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (63 237).

Длянеонатального скрининга забор образцов крови осуществляют из пятки новорождённого, чтобы вовремя выявить наследственные генетические патологии и диагностировать в первые недели жизни некоторые серьезные заболевания, которые могут быть успешно вылечены.

Этот скрининг должен проводиться между третьим и шестым днем жизни новорождённого.

Согласно представленным данным, муниципалитеты Лиссабона и Порту по-прежнему регистрируют наибольшее количество рождений. Данные показывают, что было проведено 19 891 и 11 650 тестов соответственно. За ними следуют районы Сетубал и Брага.

Муниципалитеты с наименьшим количеством обследованных новорожденных - Браганса, Порталегре, Гуарда и Вила-Реал.

Национальный институт здравоохранения Португалии сообщает, что более 1600 больных детей были обследованы и прошли лечение в первые недели жизни, причем тестирование не является обязательным и всегда зависит от желания родителей.

Португалия входит в число стран ЕС с самым высоким уровнем старения населения, в 2024 году у страны был один из самых низких показателей доли детей в общей численности населения в блоке. Хуже только Италия и Мальта. В то же время, это одна из стран с самым высоким средним возрастом среди стран ЕС.