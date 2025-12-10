Скандал в парижском детском центре: дело о насильно обритом ребёнке дошло до суда

Инцидент, потрясший общество

В феврале 2025 года в доме Дженнера, расположенном в 13-м округе Парижа и управляемом ассоциацией Jean-Cotxet, произошёл случай, вызвавший широкий общественный резонанс. Несколько воспитателей сняли на видео, как они бреют голову восьмилетнему мальчику, которому для защиты анонимности дали псевдоним Эллиот.

Запись, на которой ребёнок сидит с обнажённой грудью и частично обритой головой, была размещена в закрытой группе WhatsApp для педагогов. Реакция коллег оказалась неоднозначной: одни выразили возмущение, другие восприняли происходящее как забаву. Учительница, инициировавшая процедуру, утверждала, что это было "наказание".

По данным Franceinfo, ни сам ребёнок, ни его мать, ни руководство учреждения не давали согласия на подобные действия.

Реакция семьи и первые объяснения

Мать Эллиота узнала о случившемся лишь спустя несколько месяцев. Первоначально, заметив бритую голову сына во время визита в дом престарелых, она потребовала объяснений, полагая, что произошла ошибка парикмахера. В течение долгого времени мальчик носил шапочку, чтобы скрыть последствия, и даже получил разрешение надевать её в классе. Однако школьные друзья дразнили его, что усугубляло психологическую травму.

Лишь в сентябре мать обнаружила видеозапись. Воспитатели объяснили, что ребёнка побрили из-за педикулёза, поскольку парикмахеры отказались его стричь. Женщина передала информацию судье семейного суда, который уже занимался делом мальчика.

Политическая и юридическая реакция

Случай вызвал возмущение на уровне городской и национальной власти. Парижская мэрия заявила, что передаёт дело в суд, подчеркнув:

"Ни одно из выдвигаемых оправданий - будь то предполагаемое согласие ребенка, возможное разрешение его матери или попытки, в любом случае непроверенные, избавиться от вшей - не может узаконить насилие, которому его подвергли. В связи с этими недопустимыми нарушениями мэрия Парижа решила немедленно передать дело в судебные органы для принятия мер, а также, в случае необходимости, возбудить гражданский иск".

На сайте социальной сети X министр здравоохранения и семьи Стефани Рист также осудила действия педагогов, назвав их неприемлемыми» и «серьёзно унижающими достоинство ребёнка». Она передала материалы прокурору.

Сразу же после этого прокуратура Парижа начала расследование "преднамеренного насилия", а Уполномоченный по правам человека Клэр Эдон также объявила, что берет дело в свои руки.

Последствия для учреждения

Ассоциация Jean-Cotxet, управляющая домом Дженнера, отстранила от работы воспитательницу, инициировавшую бритьё. Руководство заявило, что педагогический коллектив был "в значительной степени перестроен".

Городской совет Парижа заявил, что "особое внимание было уделено ребенку-жертве, который хочет остаться в этом доме и говорит, что чувствует себя там комфортно, несмотря на эпизод насилия, произошедший в феврале".

Franceinfo также сообщает, что в среду в доме Дженнера будет проведена административная проверка по требованию городских властей Парижа.