Китай вскоре впервые за более чем три десятилетия начнет взимать налог на добавленную стоимость с противозачаточных препаратов и изделий. Этот шаг вписывается в усилия Пекина побуждать семьи заводить больше детей после десятилетий, когда большинству разрешалось иметь лишь одного ребенка.

«Противозачаточные препараты и изделия» с 1 января больше не будут освобождены от налога согласно новому закону страны о налоге на добавленную стоимость. Товары, такие как презервативы, будут облагаться обычным НДС в размере 13 процентов, как и большинство товаров.

Хотя государственные СМИ широко не акцентировали это изменение, тема набирает обороты в китайских соцсетях, вызывая насмешки у тех, кто шутит, что нужно быть дураком, чтобы не понимать: растить ребенка дороже, чем пользоваться презервативами, даже если они облагаются налогом.

Более серьезно, эксперты выражают обеспокоенность возможным ростом незапланированных беременностей и инфекций, передающихся половым путем, из-за подорожания контрацептивов.

Прежняя политика «одного ребенка» правящей Коммунистической партии проводилась примерно с 1980 года до 2015-го и сопровождалась огромными штрафами и другими санкциями, а иногда и принудительными абортами. В ряде случаев дети, рожденные сверх установленного лимита, лишались идентификационного номера, фактически становясь негражданами.

В 2015 году правительство повысило лимит до двух детей. По мере того как население Китая достигло пика, а затем стало сокращаться, в 2021 году его подняли до трех. Контрацепция активно поощрялась и была легко доступна, в том числе бесплатно.

«Это действительно безжалостный шаг», сказала Ху Линлин, мать пятилетнего ребенка, которая заявила, что твердо не намерена заводить еще одного. Она добавила, что, как бунтарка, «возглавит движение за воздержание».

«Это еще и смешно, особенно по сравнению с принудительными абортами в эпоху планирования семьи», сказала она.

В 2024 году в Китае родилось 9,5 миллиона детей, что примерно на треть меньше, чем 14,7 миллиона в 2019 году, по данным Государственного статистического управления Китая. Это произошло несмотря на необычно высокую рождаемость, связанную с традиционным предпочтением рожать в Год Дракона согласно китайской астрологии.

Поскольку число смертей в Китае превысило число рождений, Индия в 2023 году обошла его и стала самой населенной страной мира.

«Влияние налога на стимулирование более высокой рождаемости будет очень ограниченным. Для пар, которые не хотят детей или не хотят дополнительных детей, 13‑процентный налог на контрацептивы вряд ли повлияет на их репродуктивные решения, особенно если сопоставить его с куда более высокими затратами на воспитание ребенка», сказал Цянь Цай, директор группы исследований демографии в Университете Вирджинии в США.

Тем не менее введение налога «логично», считает И Фусянь, старший научный сотрудник расположенного в США Университета Висконсина в Мэдисоне.

«Раньше они контролировали численность населения, а теперь поощряют людей заводить больше детей; это возвращение к нормальным методам, превращающее эти товары в обычные товары», сказал И Фусянь.

Контрацепция и риски ИППП

Как и в большинстве мест, в Китае основная ответственность за контроль рождаемости ложится на женщин.

Презервативы используют лишь 9 процентов пар; 44,2 процента используют внутриматочные спирали (ВМС), 30,5 процента выбирают женскую стерилизацию, а 4,7 процента выбирают мужскую стерилизацию, согласно исследованию, опубликованному Фондом Билла и Мелинды Гейтс в 2022 году. Остальные используют таблетки или другие методы.

С учетом давнего навязчивого подхода властей к личной жизни и телам граждан некоторых женщин возмущает попытка властей вновь влиять на их личный выбор в вопросах деторождения.

«Это дисциплинарная тактика, управление женскими телами и моим сексуальным желанием», сказала Цзоу Сюань, 32‑летняя учительница из Пинсяна в южной китайской провинции Цзянси.

Официальных данных о масштабах ежегодного потребления презервативов в Китае нет, оценки расходятся. Согласно отчету международной аналитической платформы IndexBox, в 2020 году в стране было использовано 5,4 миллиарда презервативов, что стало 11‑м подряд годом роста.

Эксперты выражают опасения, что сокращение использования презервативов может усилить риски для общественного здоровья.

«Повышение цен может сократить доступ к контрацептивам у экономически неблагополучных слоев, что потенциально приведет к росту незапланированных беременностей и инфекций, передающихся половым путем», сказал Цянь Цай.

«В свою очередь такие последствия могут означать больше абортов и более высокие расходы на здравоохранение».

В Китае один из самых высоких показателей числа абортов в мире: по данным Государственного комитета по здравоохранению, с 2014 по 2021 год ежегодно проводилось от 9 до 10 миллионов. Эксперты говорят, что реальное число может быть выше, поскольку некоторые обращаются в подпольные клиники.

Китай перестал публиковать данные об абортах в 2022 году.

Число ИППП также растет, несмотря на спад в годы пандемии COVID-19: по данным Национального управления по контролю и профилактике заболеваний, в 2024 году зарегистрировано более 100 тысяч пациентов с гонореей и 670 тысяч с сифилисом.

Растет и число людей, живущих со СПИДом и ВИЧ-инфекцией, особенно среди пожилых китайцев; в 2024 году оно достигло примерно 1,4 миллиона.