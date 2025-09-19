Эстония запросит активацию статьи 4 договора НАТО после вторжения российских истребителей

Напряжённость у восточных границ НАТО усиливается.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил в пятницу, что его страна обратится к НАТО с просьбой активировать статью 4 Атлантического договора, предусматривающую консультации между союзниками после того, как три российских истребителя на несколько минут вошли в эстонское воздушное пространство.

"Подобное вторжение совершенно неприемлемо", – написал глава правительства на платформе X, добавив, что натовские истребители "отреагировали", и российские боевые самолёты были вынуждены развернуться назад.

"Инцидент произошёл над Финским заливом," – ранее сообщило министерство иностранных дел, добавив, что "три истребителя МИГ-31 Российской Федерации" пробыли в воздушном пространстве страны "в общей сложности двенадцать минут".

"Россия уже четыре раза в этом году нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее происшествие с участием трёх истребителей [...] является беспрецедентным по своей наглости", – заявил глава эстонской дипломатии Маргус Цахкна, назвав инцидент "явным доказательством растущей агрессии" со стороны Москвы.

"Такие действия недопустимы и должны встречать быстрое политическое и экономическое давление", – написал дипломат на платформе X.

По его словам, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России и вручил ему ноту протеста.

Предыдущие случаи нарушения воздушного пространства Эстонии были зафиксированы 13 мая, 22 июня и 7 сентября.

Страны Балтии, которые являются твёрдыми сторонниками Украины, но не имеют собственных боевых самолётов, доверили охрану своего воздушного пространства другим союзникам по НАТО, которые выполняют эту задачу по принципу ротации. С августа эту миссию выполняет итальянская авиация.

Именно итальянские F-35 были подняты на перехват.

"Путин проверяет решимость Запада"

Российские официальные лица не стали сразу комментировать инцидент, но реакции из ЕС не заставили себя ждать.

"Европа поддерживает Эстонию в связи с последним нарушением нашего воздушного пространства со стороны России. Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно инвестируя в укрепление восточного фланга", – заявила глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии пообещала усилить давление на Москву и призвала лидеров ЕС оперативно одобрить 19-й пакет санкций, который был представлен в пятницу. Он должен расширить список из примерно 2500 человек и организаций, уже подвергшихся санкциям за поддержку вторжения РФ в Украину.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии и бывший премьер-министр Эстонии, осудила "крайне опасную провокацию".

"Мы будем и впредь поддерживать наши государства-члены в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов. Путин проверяет решимость Запада. Мы не должны показывать слабость", – заявила она.

Для пресс-секретаря НАТО Эллисон Харт это "новый пример опасного поведения России". "Сегодня [в пятницу] российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировала и перехватила российские самолеты", – написала она в соцсетях.

На грани нового инцидента с Польшей

Эстония – третья страна-член НАТО, сообщившая о подобном вторжении за последние несколько недель. В воскресенье Румыния заявила, что российский беспилотник нарушил её воздушное пространство во время воздушной атаки на Украину.

Пятничный инцидент произошёл чуть больше недели спустя после того, как Польша заявила, что по меньшей мере 20 российских дронов вторглись в её воздушное пространство, после чего большинство из них было сбито военными НАТО. Но

Согласно заявлениям, поступающим из Варшавы, в пятницу два российских истребителя пролетели на низкой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море. По данным пограничной службы, была нарушена зона безопасности платформы. О ситуации были уведомлены вооружённые силы. Морское подразделение пограничной службы заявило о "провокационном поведении России".

"Польское воздушное пространство не было нарушено, и военный ответ не был необходим", – сообщил польским СМИ подполковник Яцек Горишевский, представитель Оперативного командования Вооружённых сил.

"Службы, ответственные за безопасность Польши, постоянно следят за ситуацией на критически важных инфраструктурных объектах в море, в том числе за пределами территориальных вод Польши", – сообщила Морская пограничная служба.