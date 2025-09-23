Польша предупреждает РФ, чтобы она не "жаловалась", если ее самолеты будут сбиты в воздушном пространстве НАТО

Польша предупредила Россию, что та не должна "жаловаться", если ее самолеты или ракеты будут сбиты над территорией НАТО, на фоне возросшей напряженности в связи с недавними воздушными вторжениями Москвы.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Выступая в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что у него есть "одна просьба к российскому правительству".

"Если очередная ракета или самолёт без разрешения, намеренно или по ошибке, войдут в наше воздушное пространство и будут сбиты, а их обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться", - заявил Сикорский. - Вас предупредили".

Заседание СБ ООН было созвано после того, как в пятницу Эстония сообщила, что три российских истребителя вторглись в её воздушное пространство и оставались там в течение 12 минут.

Это произошло чуть больше недели спустя после того, как самолеты НАТО сбили российские беспилотники над Польшей, и вызвало опасения, что развязанная Кремлём война в Украине может перекинуться на другие страны.

Если очередная ракета или самолёт без разрешения, намеренно или по ошибке, войдут в наше воздушное пространство и будут сбиты, а их обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться. Радослав Сикорский глава МИД Польши

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила на заседании СБ ООН, что "безрассудные действия Москвы рискуют привести к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией".

"Наш североатлантический союз является оборонительным, но не питайте иллюзий, мы готовы защищать небо и территорию НАТО", - сказала Купер.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отверг прозвучавшие в адрес его страны обвинения.

"Любые события немедленно интерпретируются в антироссийском ключе, мысль о том, что война с Россией неизбежна, яростно вбивается в головы европейских обывателей", - заявил Полянский.

В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что его страна будет сбивать самолеты, которые вторгаются в ее воздушное пространство без разрешения.

"Мы примем решение сбивать летающие объекты, если они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей - это не обсуждается", - сказал он.

Во вторник союзники по Организации североатлантического договора проведут официальные консультации по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 договора НАТО.

В начале месяца Польша также прибегла к этому механизму после того, как российские беспилотники вторглись в ее воздушное пространство, что побудило НАТО начать миссию "Восточный дозор" для усиления обороны.